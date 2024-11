Praktiků, kteří jsou ochotni navštívit své pacienty, ubývá. Přidání na dopravné je podle nich stále málo

Praktičtí lékaři přestávají jezdit ke svým pacientům domů. Podle zdravotních pojišťoven klesl počet návštěv za posledních 10 let o pětinu, u dětí dokonce o polovinu. Sdružení praktických lékařů proto navrhuje, že by návštěvy mohly dělat sestry. A tam, kde si samy neporadí, by alespoň nahlásily stav pacienta ošetřujícímu lékaři. Praha 13:46 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sdružení praktiků navrhuje zapojit sestry z ordinace, které pacienta znají | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražská lékařka Ludmila Bezdíčková právě zkontrolovala tlak své osmaosmdesátileté pacientce. Přijela kvůli tomu k seniorce domů, Emílie Kohoutová se už totiž do ordinace nedostane. Jako těžká diabetička má problémy s nohama a špatně chodí. Lékařka ji proto vyšetřuje v jejím obývacím pokoji.

Ludmila Bezdíčková ke svým pacientům jezdí zhruba jednou týdně. Vydává se právě k seniorům, kterým se náhle zhoršil zdravotní stav.

„Někdy to jsou stavy zmatenosti, někdy zase stavy po pádech, kdy třeba není jasné, zda je to tak vážné, že se má volat záchranka, nebo ne,“ uvádí Bezdíčková.

Lékařů, jako je ona, ale ubývá. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové jezdí k dospělým pacientům o pětinu méně doktorů než před 10 lety. K dětem až o polovinu méně. Nejhorší je to v Praze, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Ministerstvo zdravotnictví proto návštěvy podpoří, říká mluvčí Ondřej Jakob.

„V úhradové vyhlášce za rok 2025 došlo k navýšení úhrady za přepravu zdravotnických pracovníků o pět procent. Navýšení se týká především návštěvní služby praktických lékařů a domácí zdravotní péče,“ uvádí Jakob.

Například lékaři v Praze dostanou 58 korun za návštěvu plus další peníze za ošetření. Podle doktorů je to ale málo. Praktický lékař Tomáš Maškulík z Určic na Prostějovsku by viděl jako motivující pětistovku za návštěvu. „V rámci inflace se zvětšily ceny pohonných hmot, servisu auta a všech těchto věcí,“ tvrdí.

Nízké úhrady ale nejsou jedinou překážkou. Podle lékařky Bezdíčkové, která je ve výboru Sdružení praktických lékařů, je to i přetíženost praxí a vzdálenost, kterou doktoři nesmí při návštěvách překročit.

Sdružení praktiků proto navrhuje zapojit sestry z ordinace, které pacienta znají. „Sestra by dokázala kvalifikovaně rozhodnout, zda je potřeba lékaře, případně reportovat stav do ordinace a dohodnout se na dalším postupu s registrujícím praktickým lékařem.“ K pacientům bez potřebné péče totiž častěji vyráží záchranka.