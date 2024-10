K dohodě mezi ministerstvem a ambulantními specialisty dojde. Prý jsou prioritou, popisuje novinářka

Praktičtí lékaři svůj protest plánovaný na podzimní prázdniny odvolali. Ve hře je ale stále protest ambulantních specialistů. Další jednání s ministrem Vlastimilem Válkem (TOP 09) je plánované na čtvrtek. „K ústupku ze strany ministerstva dojde. Ambulantní a primární sektor jsou totiž pro ministerstvo klíčové sektory,“ odhaduje pro Český rozhlas Plus Michaela Ryšavá, redaktorka Hospodářských novin. Praha 0:10 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve hře je stále protest ambulantních specialistů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Veřejné zdravotní pojištění má mít příští rok k dispozici téměř 530 miliard korun. To je zatím plánovaný odhad. Je to podle vás dost, anebo málo? A to s ohledem na to, jak je zdejší systém nastaven?

Magickou hranici půl bilionu korun jsme překročili poprvé už loni. Náklady na zdravotnictví rostly velmi výrazně a dlouhodobě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Michaelou Ryšavou, redaktorkou Hospodářských novin

Nasypalo se tam během covidu strašně moc peněz. Kdykoliv si jednotlivé segmenty řekly, narostly jim meziroční úhrady – třeba o devět procent u praktiků, u pediatrů to bylo dokonce snad kolem patnácti. Takže ty skoky byly výrazné.

Letos ministerstvo zatáhlo brzdu a řeklo, že musíme trošku šetřit. Dokonce se usnesli, že výdaje budou stejné, jako jsou příjmy. A proto také došlo k omezení nárůstu plateb. To samozřejmě způsobilo mezi jednotlivými segmenty křeče. Nejenom mezi praktiky, ale i nemocnice a ambulantní specialisté se divili, co se děje, že najednou ty skoky nejsou tak výrazné.

Myslím, že toto omezení je na místě a že je dobře, že se s tím něco dělá. Pomiňme možná, že by to systematicky mělo vypadat trošku jinak a také že systém používá zbytečně moc peněz. Ale to je asi na jinou otázku.

Ambulantní specialisty čeká další kolo jednání na ministerstvu ve čtvrtek. Mělo by jim ministerstvo vyjít vstříc třeba i na úkor nemocnic?

Myslím, že k nějaké dohodě a k menšímu navýšení rozpočtu dojde. Stejně jako se to stalo u praktiků, kde se nakonec žádaných 400 milionů korun vzalo z peněz, které byly plánované na centrové léky určené pro velké nemocnice.

Domnívám se, že dojde k ústupku ze strany ministerstva. Tento sektor je totiž pro něj jeden z klíčových, aspoň o tom tak resort hovoří, že ambulantní a primární péče je jedna z priorit. Jestli navýšení bude takové, jaké si ambulantní specialisté představují, to uvidíme.

Odkud vzít peníze

Rozumím tomu dobře, že jsou podle vás úhrady za léky prostorem, kde se dá šetřit?

Je to čtvrtá největší plánovaná položka. Je to kolem 290 miliard korun. Pokud chcete přidávat ve zdravotnictví nějaké peníze, tak se vždy počítá s tím, že se musí dát peníze na stárnoucí populaci. Takže se počítá každoroční nárůst zhruba o jedno procento plateb.

4:13 Nemocnice nemají jak ušetřit. Pokles příjmů od pojišťoven jsem za 25 let nezažil, říká Ludvík Číst článek

Zároveň se počítá s tím, že centrové léky, tedy specializovaná a drahá nová léčba, zastavit nemůžete. To bychom se tady opevnili a museli bychom našim doktorům a výzkumníkům říct, že se sem nebude nic dovážet. Na centrovou péči se vždycky peníze musí najít.

Ministerstvo se ale rozhodlo, že 400 milionů korun pro praktiky půjde z této částky. Nevím proč, asi nechtěli sahat někam jinam. Nechtěli rozbít celý systém, který si domluvili, tedy to, že výdaje budou stejné jako náklady, a to 529 miliard korun a že přes to nejede vlak.

Ministerstvo také mluvilo o tom, že by se peníze pro ambulantní specialisty měly navýšit přes rezervní fondy pojišťoven. Je to aktuální?

Ta debata tam byla a myslím, že se s tím počítá. Je ale otázka, jestli pojišťovny budou chtít peníze ze svých rezervních fondů dát.

Svaz zdravotních pojišťoven, který sdružuje menší pojišťovny, už avizoval, že náklady budou vyšší, než počítá úhradová vyhláška, a že by se jim takové přesuny nelíbily. Takže to bude záležet na dalším vyjednávání.