praktický lékař

25. 9. 2016 |Iveta Vávrová |Zprávy z domova

Lidé by nově nemuseli kvůli některým lékům na předpis ke specialistům. Teď často musí obíhat odborné ambulance. V budoucnu by mohli moderní léky na cukrovku, tlak nebo kožní masti, předepsat praktičtí lékaři. Pacientům by to ušetřilo vyšetření a cestování za recepty. Téma otevřeli praktici při stávkové pohotovosti, jejich snaze mít širší pravomoci napomáhá i nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu.