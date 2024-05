Čeští lékaři se zaměří na rozštěp obličeje u dětí. ‚Možná jsou trochu těžší vady než dříve,‘ míní

Manželé Orolínovi očekávali na začátku letošního roku narození zdravé holčičky. Jenomže se hned po porodu ukázalo, že jí špatně srostly rty i patro. S nějakou takovou formou obličejového rozštěpu se v Česku narodí ročně kolem 150 dětí. Lékaři z Prahy, Brna a Bratislavy přišli s novým projektem a chtějí se zaměřit na prozkoumání rizik této vady i sdílení zkušeností s její léčbou. Brno 23:32 21. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Laura Orolínová s tatínkem | Foto: Alena Hesová | Zdroj: Český rozhlas

„Dozvěděli jsme se to, až mi ji podávali do ruky na porodním sále. Tam jsou ty hormony, štěstí, takže to člověk v té chvíli ani nebral. Všichni nám pomáhali, takže jsme ani nepociťovali, že by to bylo něco jiného. A na malé to není vůbec znát, jen menší rozdíly v krmení,“ popisuje pro brněnský rozhlas Simona Orolínová, maminka Laury.

Za pár dní šla holčička na první operaci. Rodiče pak několik dní s napětím čekali, až se znovu s upraveným rtem dokáže usmát. Teď po čtyřech měsících připomíná zákrok jen průhledná plastová spona v jejím nose.

„Vývoj dětské anestezie se zlepšil, takže jsme si mohli dovolit odoperovat první dítě v prvním měsíci života.“

Jak upozorňuje zakladatelka brněnského rozštěpového centra Jitka Vokurková, malá Laura bude muset jít během života ještě na několik operací. Spolupracují na nich lékaři z různých oborů. Včetně Olgy Koškové, která se věnuje ve Fakultní nemocnici Brno plastické chirurgii.

Lékaři si od koronavirové pandemie všimli jistých změn, pokud jde o rozštěpové vady obličeje. „Pandemie s čísly porodnosti velmi zamíchala a následná ekonomická krize k tomu také nepřispěla, takže jsme viděli, že počty rozštěpových dětí začínají skákat do plusu i minusu. S kolegy máme pocit, že začínají chodit trochu těžší vady než dříve a chceme se podívat, jaká je toho příčina,“ popisuje.

Lékařům má pomoct zmonitorovat situaci nový projekt dvou českých a jednoho slovenského centra. Vyzývají proto rodiče dětí s rozštěpem, které se narodily od roku 2017, aby vyplnili na stránce projektu RoRis dotazník, díky kterému získají zdravotníci přesnější data o rizicích spojených s těmito zdravotními problémy.