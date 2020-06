Od 15. června bez testů. Zelenou při cestování dostaly sousední země, Řecko, Chorvatsko i Rakousko

Češi se budou muset od 15. června prokazovat testy na covid-19 při návratu z Velké Británie a Švédska. Vláda schválila systém označující bezpečné země, do těch byly zařazeny sousední země včetně Polska, stejně tak turistické destinace Řecko či Chorvatsko. Praha 18:13 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do bezpečných zemí byly v systému, který schválila vláda, zařazeny sousední země včetně Polska, stejně tak turistické destinace Řecko či Chorvatsko.

Češi se budou muset od 15. června prokazovat negativními testy na onemocnění covid-19 při návratu z Velké Británie a Švédska. Z dalších zemí Evropské unie budou moci přicestovat bez omezení, týká se to všech sousedních zemí včetně Polska i turistických destinací, jako jsou Řecko, Chorvatsko či Bulharsko.

Vláda na pondělním zasedání schválila systém označující bezpečné země pro cestování, uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Země jsou v systému rozdělené do tří kategorií značících nízké, střední a vysoké riziko. Češi mohou bez omezení cestovat do států v prvních dvou kategoriích. Cizinci přijíždějící do ČR se ale budou muset nadále prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí, do nichž patří Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Portugalsko či Irsko.

Od 15.6. můžeme začít cestovat po Evropě. Na vládě jsme schválili systém označující bezpečné země pro cestování. Barvy na mapě označují závažnost vývoje covid v dané zemi. Zeleně jsou bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. pic.twitter.com/hSphgepOei — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 1, 2020

