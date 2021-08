Jen dvě procenta českých otců využívá rodičovskou dovolenou. Většina mužů si přitom myslí, že by měli

Muži na rodičovské dovolené jsou v Česku pořád výjimkou. Jen minimum otců využívá možnost nechat na čas práce a pečovat o dítě. Podle červnového průzkumu společnosti IPSOS a projektu Česko v datech si přitom přes 80 % českých mužů myslí, že by otcové měli s dětmi strávit alespoň část rodičovské dovolené. Podle dat Úřadu práce byla loni mezi rodiči čerpajícími rodičovský příspěvek jen necelá 2 procenta mužů a zhruba 98 procent žen. Praha 20:55 7. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na rodičovskou jde obvykle ten z rodičů, který vydělává méně - a to bývá většinou žena (ilustrační foto) | Foto: smpratt90 | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

V průzkumu odpovídalo 840 mužů mezi dvaceti a čtyřiceti pěti lety.

„My máme dvě děti a s tím prvním to bylo na ženě. U toho druhého jsme začali zvažovat, jak to udělat, aby žena profesně úplně nevyhnila. Nakonec jsme přistoupili k tomu, že by se mohla vrhnout taky do práce,“ vysvětlil otec dvou dětí Milan Domkář, proč se rozhodl nastoupit na rodičovskou dovolenou.

„Žena šla do práce asi tři měsíce po porodu, přičemž díky velkorysosti zaměstnavatele byl vstup do práce takový pozvolný, takže v podstatě poloviční úvazek. To zlehčilo i ten přechod,“ popsal.

Na rodičovskou jde obvykle ten z rodičů, který vydělává méně - a to bývá většinou žena. Podle Českého statistického úřadu braly ženy loni o téměř 16 procent nižší průměrný plat než muži. O strachu z nedostatku financí při nástupu na rodičovskou dovolenou mluvila v průzkumu projektu Česko v datech víc než polovina mužů. Dlouhá pracovní pauza většiny českých matek navíc dál zvyšuje rozdíly mezi platy žen a mužů.

„Tam se ukazuje, že ten rozdíl - jak ten celkový, tak v odměnách na stejné pozici - je vyšší. A to v období života, kdy muži a ženy jsou typicky rodiči malých dětí. Zhruba ve věku od 35 do 44 let se mzdový rozdíl výrazně zvyšuje,“ popsala Alena Křížková z Akademie věd, která je zároveň autorkou studie Rozdíl v odměňování žen a mužů a rodičovství.

‚Kariéra před péčí‘

Při rozhodování o tom, kdo z rodičů zůstane s dítětem doma, hrají roli taky zažité předsudky. „Když pracujeme s muži, kteří jsou na rodičovské dovolené, často zmiňují, že si to museli prosadit v širší rodině. A že si to často museli primárně prosazovat právě ty mámy, protože byly vnímány jako krkavčí matky, že upřednostnily kariéru před péčí o děti,“ upozornil Lukáš Talpa z Ligy otevřených mužů.

Podle Křížkové by mohla s výraznějším zapojením mužů do péče o dítě pomoct i větší nabídka částečných úvazků.

Zkrácenou pracovní dobu má v Česku podle Dalibora Holého z Českého statistického úřadu ve srovnání s Evropou malý podíl pracujících. „Ten podíl osob s částečným úvazkem, pokud to poměříme s počtem všech zaměstnanců, byl v Česku pět a půl procenta za první čtvrtletí letošního roku,“ uvedl Holý.

V Evropě se přitom tento průměr pohybuje kolem 18 procent. Zaměstnavatelům v Česku se ale často nevyplatí částečné úvazky nabízet.

„Česká republika má velmi vysoké pojistné placené zaměstnavatelem jako celek, jedno z nejvyšších ze zemí OECD. Pokud jedno pracovní místo rozdělíte na dva částečné úvazky, tak se to pojistné nedá snížit úplně adekvátně,“ vysvětlila analytička Hospodářské komory Irina Koubelková.

Částečné úvazky jsou podle Koubelkové taky spojené s výrazně větší administrativou. Roli hraje i výše mezd - částečné úvazky jsou rozšířenější v bohatších zemích, kde lidé vyjdou i s polovičním příjmem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí teď připravuje úpravy rodičovské dovolené tak, aby odpovídala evropské směrnici. Rodičovské volno by si rodiče už nemuseli vybírat naráz, ale po částech. Změny musí být zavedené do srpna příštího roku.