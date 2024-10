Chceme definovat zájmy Česka, říká Petříček o své iniciativě. ‚Nová politická strana není na pořadu dne‘

Po zvolení Jany Maláčové předsedkyní SOCDEM, bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček oznámil svůj odchod ze strany. Následně publikoval výzvu Progresivní Česko a manifest, který vyzývá ke spolupráci progresivních sil. Cílem je vytvořit alternativu pro ty, kteří si nepřejí současnou vládu, ale nechtějí ani nynější parlamentní opozici. „Jsme ve vleku střetu mezi vládní koalicí a populistickými stranami,“ uvedl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 10:16 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Co je výzva Progresivní Česko? Co a jak chcete ovlivňovat v české politice a jaká je vaše role v tomto uskupení?

Výzva především směřuje jak na politické představitele, tak na občanskou společnost a odbornou veřejnost, aby se zapojili do přípravy nové vize, která bude orientovaná na budoucnost naší země.

Spolu s dalšími podporovateli té výzvy jsme znepokojeni z toho, že dnešní politika moc praktických řešení nepřináší. Jsme ve vleku střetu mezi konzervativní vládní koalicí a populistickými stranami, ať už v Parlamentu, nebo mimo něj.

Místo řešení klíčových problémů, které naší společnost trápí, ať už jsou to sociální nerovnosti, majetkové nerovnosti, budoucnost našeho hospodářství a jeho modernizace, nebo třeba také vzdělávání, jak připravit naše děti na budoucnost plnou technologií umělé inteligence.

To vidím jako témata, která jsou zásadní a bohužel česká politika na to nenachází recepty. Proto jsme právě chtěli vyzvat široké spektrum osobností, aby se zapojily do formulování nové vize pro Česko.

Chcete se stát určitou formou mimoparlamentní opozice? Na síti X jste napsal, že cílem není vytvořit novou stranu, ale spíš pomoci návratu progresivních myšlenek do diskurzu společnosti. Proč odmítáte založení nové strany?

Není to tím hlavním cílem. V první řadě se chceme skutečně zaměřit na to, co by se mělo v Česku změnit, jaké reformy naše země potřebuje. To vyžaduje také dlouhou, pokornou, vytrvalou práci. Proto jsme začali s tím, že nejprve definujeme, co je v zájmu Česka a jeho občanů. Pojďme potom hledat, kdo mohou být nositelé těch myšlenek a kdo se bude za ně zasazovat v české politice.

Nebylo by ale efektivnější, kdybyste založili novou stranu?

Myslím si, že zde je řada politických představitelů, kteří vidí prostor pro prosazování progresivních myšlenek. To, že dnes jim není dostatečně věnovaná pozornost nebo nemají takový prostor ve veřejné debatě, tak je to i něco, co bychom chtěli změnit.

Právě teď možná vzniká celá řada nových politických subjektů. Nevím, jestli přináší něco nového. My nejdřív chceme nastínit vizi, nastínit možná řešení, jak řešit sociálně-ekonomické problémy. A potom teprve řešit, jestli je potřeba hledat pro to nějaký nosič v podobě politického subjektu. Není to ale dnes na pořadu dne.

Do jaké míry je platforma Progresivní Česko inspirovaná Slovenskem? Přeci jen nese identický název jako politické hnutí Progresivne Slovensko. Je tam nějaká inspirace?

Neřekl bych, že tam je inspirace. Ta inspirace spíše vychází z toho, jak může občanská společnost ovlivňovat politiku, jak můžeme pomoci prosazovat změny, řešit problémy, které lidi a celou naší společnost trápí. Je to inspirováno cestou občanské společnosti, jak měnit Česko.

Jak dlouho jste uvažoval o odchodu ze SOCDEM? Vaše rozhodnutí totiž přišlo ihned po zvolení Jany Maláčové předsedkyní.

Otázka, kam směřuje sociální demokracie, mi hlavou procházela mnoho měsíců. Sjezd sociální demokracie byl akorát tím posledním impulzem.

Především mne mrzelo, že sociální demokracie, která je mimo jiné součástí evropské sociálně-demokratické rodiny, která se hlásí k progresivním myšlenkám, není ochotná a schopná formulovat vedle těch svých tradičních témat, jako je ochrana práv pracujících, řešení sociálních problémů, ekonomické krize, tak není schopná formulovat i nějaká progresivní témata a zaměřit se více na budoucnost. Bohužel jsem moc neviděl šanci, že by se toto změnilo.

Byl jste ministrem zahraničí, co si myslíte o setrvání Jana Lipavského na postu ministra zahraničí bez stranické příslušnosti? Obzvlášť když signatáři vaší výzvy jsou také piráti?

Je to podle mě něco, co vyhovuje vládě, ale nemyslím, že je to otázka nějaké kontinuity. V současném nastavení politických sil by totiž případně nový ministr sledoval podobnou politiku.

Myslím, že před volbami toto řešení vyhovovalo všem stranám, které zůstaly ve vládní koalici. Jan Lipavský je viditelný představitel vlády, a možná než dělat nějaké koaliční rošády, tak nakonec jako nestraník může být pro vládu užitečný.