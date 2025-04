Srážky se zvěří, sklo rozbité kamínkem. Na řešení drobných nehod nově stačí jen zavolat na linku 158

Ušetřit výjezd policejní hlídky a hlavně zrychlit řešení dopravních nehod. To je cílem změny, která na českých silnicích platí od dubna. Drobné autonehody, typicky srážku se zvěří, je totiž už týden možné vyřešit s policií jenom po telefonu, a to zavoláním na linku 158. Hlídka už na místo jezdit nemusí. „Oznamovatelům se líbí, že nemusí na policejní hlídku čekat," chválí změnu pro Radiožurnál mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová. Praha 23:23 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drobné dopravní nehody se nově mohou řešit jenom zavoláním na linku 158, řidiči na hlídku nemusí čekat (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Vyřídit takovou kolizi po telefonu je možné za určitých podmínek. Jaké ty podmínky jsou?

Dá se to vyřešit po telefonu, pokud se jedná o dopravní nehodu, při které nedošlo ke zranění osob, škoda nepřesahuje zákonný limit, vozidla neblokují provoz, nedošlo k poškození majetku třetích osob nebo součástí silnice.

Změna se především týká tzv. škodních událostí, u kterých nevzniklo podezření na porušení pravidel a zároveň nepředstavují nebezpečí pro provoz, říká policejní mluvčí Violeta Siřišťová

Zároveň není podezření na porušení pravidel silničního provozu. Můžeme vše vyřídit po telefonu bez nutnosti výjezdu policejní hlídky. Typicky jde například o střet se zvěří.

Řidič by měl zavolat tedy přímo z místa kolize a to co nejdřív. Je třeba také všechno zdokumentovat. Jak?

Ano, přesně tak. Klíčové je, aby řidič zavolal na linku 158 přímo z místa události a bezprostředně po nehodě. Pokud oznámení proběhne později nebo z jiného místa, my jako policie už nemůžeme postavit potvrzení o události.

Co se týče dokumentace, doporučujeme si místo nafotit, aby měl poškozený vše potřebné i pro pojišťovnu. Když pak potřebujete potvrzení o oznámení, můžete si o něj pohodlně zažádat z domova, emailem, datovou schránkou nebo osobně.

Mluvíme tedy o srážkách se zvěří, ale jakých dalších nehod se tato změna může týkat?

Tato změna se především týká tzv. škodních událostí, u kterých nevzniklo podezření na porušení pravidel a zároveň nepředstavují nebezpečí pro provoz.

Kromě střetu se zvěří se to týká případů, kdy dojde k poškození vozidla bez účasti dalšího účastníka silničního provozu. Například od protijedoucího auta odlétne kámen a poškodí vám čelní sklo. To je přesně tento případ.

Když jako řidič zavolám na 158, tak můžete vyhodnotit, že opravdu není potřeba, aby na místo hlídka jezdila. Můžete popsat, co přesně se potom děje?

Vy zavoláte na linku 158, spojí se s vámi operační důstojník, který vás provede celým procesem. Pokud je jasné, že k výjezdu hlídky opravdu není důvod, dostanete přesné pokyny co dál. I včetně odkazu na naši webovou stránku, kde najdete informace, jak si následně vyžádat potvrzení pro pojišťovnu.

Vy tak nemusíte čekat na místě vůbec na policejní hlídku, vše si vyřídíte telefonicky a potvrzení si zajistíte později z domova emailem, osobně nebo datovou schránkou.

A nestane se, že když na linku 158 kupříkladu zavolám z Prahy Západ, tak mi to zvedne někdo v jižních Čechách?

Když zavoláte na linku 158, mělo by se to v každém případě přesměrovat na operačního důstojníka v dané lokalitě. Ten operační důstojník přesně ví, z jakého místa voláte.

Když tedy hlídka na místo nepřijede, jak má řidič manipulovat se sraženou zvěří, pokud zůstane ležet na silnici?

Na zvěř určitě nesahat. Poté, co zavoláte na linku 158, tak my vyrozumíme myslivce.

Co když náhodou řidič zpanikaří a od nehody, při které zvěř srazil, ujede a nahlásí to třeba až z nejbližší vesnice. Co pro něj může znamenat taková situace?

Bohužel v takovém případě nemůžeme potvrzení o oznámení nehody vystavit. Opravdu platí, že musíte zavolat přímo z místa bezprostředně po události.

Pokud k tomu nedojde, není možné ověřit, že jste na místě, že se ta nehoda stala, a potvrzení nemůžeme vystavit. Což může být problém například při řešení pojistné události.

Tato změna je poměrně nová. Začala platit se začátkem dubna. Máte už teď, po tom asi týdnu, od policistů nějaké reakce, jak to funguje, jestli opravdu šetří výjezdy hlídek?

My už jsme to zkoušeli v Jihomoravském kraji. Takto tam při přijetí oznámení o dopravní nehodě postupují už několik měsíců.

V praxi se tenhle způsob opravdu osvědčil. Díky tomu můžeme efektivněji používat naše síly a prostředky tam, kde je naše přítomnost skutečně potřeba.

I od oznamovatelů škodní události nebo nehody se zvěří byla zpětná vazba, že se jim líbí, že nemusí na policejní hlídku čekat.