Je to věc, která se určitě stane, říká šéfka sociálních demokratů Maláčová k jednáním s komunisty

Novou předsedkyní Sociální demokracie je bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Na sobotním sjezdu strany získala už v prvním kole hlasy dvou třetin delegátů. Ve funkci tak nahradila Michala Šmardu, který po neúspěchu strany ve volbách už znovu nekandidoval. Maláčová označila za svůj hlavní cíl návrat sociálních demokratů do Sněmovny. „Máme necelý rok do voleb na záchranu Sociální demokracie,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 15:12 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová po zvolení novou předsedkyní Socální demokracie | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Před třemi lety jste ve volbě předsedy ČSSD výrazně prohrála s Michalem Šmardou. Včera jste ještě výrazněji vyhrála nad dvěma protikandidáty. Berete to jako určité zadosti učinění?

Ne, já to takhle vůbec nevnímám. Mám minulost dobře uzavřenou. Víte, že jsem v posledních letech prošla složitou životní situací. Takže to není vůbec ta optika, kterou bych chtěla, aby byl ten sjezd vnímán.



Na sobotním sjezdu zaznívalo, že Sociální demokracie se sice zbavila v těch posledních třech letech dluhů, ale nemá nic. Jeden z vystupujících dokonce zmiňoval, že si strana bude muset půjčit nebo sehnat sponzory. V jakém stavu stranu přebíráte?

To se dozvím zítra (v pondělí), kdy přeberu veškerou agendu. Samozřejmě, že ty finanční otázky budou důležité, ale ještě důležitější pro mě bude přesvědčovat voliče, aby nám dali důvěru a aby začali zase vnímat, že Sociální demokracie hájí jejich zájmy. Že bude bojovat za každého pracujícího člověka. A to všech vrstev.



Tomu rozumím, že tohle bude vaším cílem, ale přesvědčovat voliče asi bez peněz úplně nejde. Nebo jde?

Vy máte starosti o naši finanční situaci... Ano, nějaký plán máme a já ho představím v příštích týdnech, až se podrobně seznámím s celou situací. Nicméně hlavním cílem a hlavní náplní politické strany je politická činnost. To znamená zastupování zájmu voličů. A ty všechny ostatní věci, které s tím souvisí, jsou důležité, nicméně prim hraje politická práce.



Pojďme tedy k té politické práci. Jako hlavní cíl jste uvedla návrat Sociální demokracie do Sněmovny. Mluvila jste o tom, že chcete vytvořit širokou koalici levicových kandidátů po vzoru francouzské Nové lidové fronty, která uspěla v letošních francouzských volbách. Máte ambici být lídryní této koalice a postavit ji, tak říkajíc, na zelené louce? Nebo je pro vás přijatelné třeba i to, aby základem této široké koalice byl projekt Stačilo!, za kterým stojí komunisté v čele s Kateřinou Konečnou?

To v tuhle chvíli není věc, která by byla na stole. Sociální demokracie, a každý to ví, má aktuálně podporu pouze dvou procent voličů. To znamená, že v příštích týdnech a měsících budu řešit, jak postavit Sociální demokracii na nohy. To je ten první krok toho celého plánu. Máme necelý rok do voleb na záchranu Sociální demokracie. A potom to hledání spojenců za účelem předvolební aliance je až fáze číslo dva. V tuto chvíli se chci skutečně soustředit na to, abychom rostli, abychom nebyli dvouprocentní strana, protože bez toho se z místa nepohneme.

V koalici s komunisty?

Lídryně koalice Stačilo! a předsedkyně komunistů Kateřina Konečná vám už včera veřejně gratulovala. Z toho, co říkáte, chápu dobře, že schůzka s Kateřinou Konečnou není jednou z těch prvních věcí, které budete dělat, nebo naopak se s paní Konečnou plánujete v nejbližší době sejít?

V podstatě to zopakuji... Zítra nastupuji do Lidového domu, kde se seznámím s podrobným stavem strany. A můj úkol číslo jedna v příštích měsících je dostat Sociální demokracii minimálně na nějaká lepší čísla, která by pak odpovídala těm ambicím, které máme – dostat se příštího rok do Sněmovny.



Z toho plyne pro setkání s Kateřinou Konečnou, že tedy nebude ve vašem diáři v nejbližší době?

Uvidíme. Nebudu to vylučovat ani potvrzovat. Je to prostě věc, která se určitě stane, ale není to úkol číslo jedna.

Já se na to samozřejmě ptám i proto, že možná spolupráce Sociální demokracie s komunisty byla tématem některých projevů na včerejším sjezdu. Ostatně Sociální demokracii spolupráci s KSČM výslovně zakazuje takzvané Bohumínské usnesení z poloviny 90. let. Jak tenhle zákaz chápete? Nebrání vám ve společné kandidatuře s komunistickými kandidáty ve sněmovních volbách?

Já rozumím, že to je vlastně to nejatraktivnější z celé té situace. Nicméně včerejší sjezd Sociální demokracie byl o tom, že my jsme si jasně rozhodli, že Sociální demokracie je protivládní strana, protože tato vláda...

...pardon před tím sjezdem jste nebyli protivládní strana?

Myslím, že to nebylo zřejmé a tu zpětnou vazbu mám i z četných rozhovorů s našimi voliči, současnými nebo bývalými. Takže jsem si dala za úkol, aby to po včerejšku každý chápal. A to z toho důvodu, že výsledkem Fialovy vlády je extrémní zchudnutí Česka. Nemáme žádný hospodářský růst a máme obrovské problémy, které v posledních třech letech ještě narostly, zejména v bydlení a ve zdravotnictví.

Dnes jsem si přečetla, že v Česku je už běžné, a nebavíme se o hlavním městě, že metr čtvereční u vlastnického bydlení stojí 100 tisíc korun. Nedokážu si představit, jak to mladí lidé v dnešní době dělají, když chtějí založit rodinu a chtějí si koupit vlastní bydlení. To znamená, že vláda nejenom, že nezvládla ekonomiku, extrémně jsme zchudli. Přestože pracujeme, tak se naše problémy zejména v bydlení a zdravotnictví kupí jeden za druhým a to je třeba neustále připomínat. Protože podle mého názoru je konečně nejvyšší čas, aby vláda řešila domácí politiku, domácí problémy a soustředila se přesně na tyhle otázky.

Rozumím tomu, co říkáte. Na druhé straně do těch voleb, sama jste to říkala, zbývá necelý rok. Pokud váš plán je široká koalice, tak se samozřejmě nabízí otázka, jestli v té koalici mají být i komunisté a k tomu vy máte od roku 1995 usnesení, které vám to zakazuje. Proto se ptám, jestli máte nějaký plán, co s tím budete dělat? Vidíte nějakou možnost, že to usnesení sice by zůstalo v platnosti, ale přesto ta kandidátka by vznikla? Nebo jak tohle chcete řešit?

Já plán mám, budu podle něho postupovat. Ale jak říkám, budu o tom informovat, až to bude na pořadu dne. Dělala jsem to tak vždycky, nicméně teď je úkol číslo jedna postavit Sociální demokracii zpátky na nohy a to budu řešit od rána do večera. Další věci určitě přijdou, hned jak budou aktuální, tak se o tom velmi ráda pobavím i s médii.

Velmi důrazně jste se vymezila vůči vládě Petra Fialy (ODS). Stejně tak ale činí i hnutí ANO, SPD, koalice Stačilo!... Bude toto vymezení stačit? Nebude potřeba se vymezit i vůči těmto opozičním subjektům?

V tuhle chvíli si myslím, že je skutečně potřeba donutit vládu, aby řešila domácí problémy, protože vláda je kompletně zanedbávala. Teď se navíc začínají ještě k tomu mezi sebou hádat. Já třeba mám obrovský problém s tím, že si schválí nějaké zákony, které musí po několika měsících opravovat.

Asi typickým příkladem je to řešení „dohodářů“, úprava zákoníků práce nebo také třeba přesčasy lékařů. Naposledy jsme sledovali, jak v Parlamentu vláda schvaluje už svou třetí verzi důchodové reformy, což je úplně absurdní. To znamená, že my se musíme soustředit na to, abychom vládě i trochu pomohli, protože oni si podle mě neví rady vůbec s ničím, aby ten poslední rok nebyl proplýtvaný rok téhle koalice, ale abychom se v Česku alespoň trošku posunuli dál.