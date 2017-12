Děti si do škol častěji nosí zbraně. Převládají velké nože a boxery, upozorňují adiktologové

„Už to přestává být běžné nošení nožíků. Najednou se ve škole začínají objevovat velikosti nožů, které rozhodně neodpovídají těm kapesním. Současně to, co začíná být problémem středních škol a už to není žádná rarita, je nošení boxerů," varuje adiktolog.

Češi nebudou mít právo nosit zbraň pro zajištění bezpečnosti země, rozhodl Senát Číst článek

Právě školy podle něj bezpečnost někdy podceňují. Že se s případy zbraní u žáků setkávají, potvrzuje pro Radiožurnál také náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. „Je otázka, jestli ve skutečnosti je to častěji než v minulosti nebo jestli to dětí méně schovávají, a tak se o tom ví.“

Ministerstvo školství vydalo v roce 2015 bezpečnostní manuál pro školy. Všechna zařízení tak třeba musí pro vstup žáků i rodičů využívat jeden vchod. Školy také měly zajistit dostatečné osvětlení a přehlednost přístupových cest.

Resort bezpečnostní opatření zvýšil po útoku ve škole ve Žďáru nad Sázavou. Duševně nemocná žena tam na podzim 2014 pobodala několik studentů, jeden zemřel.

Vyhození není řešení

Miovský také upozorňuje, že vedení škol často porušuje zákon, když tají problémy svých žáků s drogami a dalšími nelegálními návykovými látkami. Ředitelé se podle něj někdy snaží řešit problémy jinou cestou a studenta spíš vyhodí nebo nechají přeložit na jinou školu. Přitom žáci si podle Miovského drogy často kupují právě přímo ve školách.

„Většina návykových látek, které se k dětem dostanou, jsou distribuovány jejich vlastním prostřednictvím. Tedy prostřednictvím vrstevnických skupin a sítí mezi nimi. Nechodí tam žádný cizí dealer, ale to oni zároveň prodávají a předávají návykové látky,“ tvrdí.

Podle České školní inspekce řeší problém s návykovými látkami přes deset procent základních škol, u středních je to zhruba každá třetí.