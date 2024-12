Domácímu násilí je vystaveno až 10 procent dětí. Je nutné zjistit, kde selhává systém, říká Laurenčíková

Vláda chce posílit prevenci násilí páchaného na dětech. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková minulý týden představila program Bezpečné dětství: Cesta k prevenci násilí ve společnosti. „Pokud naše dětství bylo o nejistotě a nezdravých vzorcích, hrozí nám v dospělosti celá řada obtíží,“ říká pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:37 23. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V minulém týdnu jste spolu s ministry vnitra a školství představili program Bezpečné dětství: Cesta k prevenci násilí ve společnosti. V čem spočívá?

Program se snaží zasadit tematiku násilí do všech důležitých souvislostí. Materiál například vysvětluje zásadní vliv bezpečného dětství na to, zdali z nás budou vyrůstat dospělí jedinci dobře připravení na život ve společnosti, zdali budeme schopni fungovat zdravě v mezilidských vztazích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bezpečné dětství má zásadní vliv na to, zda z našich dětí vyrostou dospělí jedinci schopní zdravě fungovat ve společnosti a v mezilidských vztazích, je přesvědčena vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková

Anebo pokud naše dětství bylo o chronickém stresu, velké nestabilitě, domácím násilí a nezdravých vzorcích, budeme v dospělosti inklinovat k celé řadě patologií, bude nám hrozit rozvoj vážných duševních obtíží, budeme obtížně fungovat s druhými lidmi, budeme inklinovat k násilí a budeme jen velmi těžko hledat své místo ve společnosti.

Tento materiál se snaží tyto důležité souvislosti vysvětlit a popsat a také navrhnout sadu opatření, která by měla přispět k prevenci násilí v naší společnosti.

Mimo jiné hodláte zřídit komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí. Co tím termínem rozumíte?

Komise, která bude mít tento přezkum na starost, je v zahraničí poměrně ustálenou praxí, kterou jsme se inspirovali. O vznik takové komise, která chrání práva dětí v naší zemi, jsme stáli mnoho let. O její vznik se velmi zasazoval například bohužel předčasně zesnulý klinický psycholog Radek Ptáček.

Komise by měla vzniknout pod ministerstvem práce a sociálních věcí. Měly by v ní zasednout špičky v oborech, jako je dětská klinická psychologie, dětská psychiatrie, ale také zástupci kriminalistů a podobně.

Komise by měla analyzovat a přezkoumávat případy dětí, které zemřely nepřirozeně, nejčastěji byly utýrány ve vlastních rodinách, a měla by mapovat, kde selhal systém, nikoli hledat viníka. To bude samozřejmě dál dělat policie. Rozhodovat o vině a trestu bude dál soud.

Důležité je, že v každém jednotlivém případu dětí, které zemřely nepřirozenou smrtí, můžeme při hlubším zkoumání najít celou řadu příležitostí, kdy bylo možné včas odhalit indicie o tom, že dané dítě vyrůstá v prostředí hrubého násilí, že jeho rodiče s ním nezacházejí bezpečně.

Bohužel ale stávající systém nedokáže varovné signály včas přečíst, dobře na ně reagovat, a tak řada dětí ztrácí svůj život zbytečně. Díky této komisi bychom chtěli posílit celý systém prevence, mapovat slabá místa v systému a na případech jednotlivých dětí dobře identifikovat, co musíme zlepšit a posílit, abychom podobným tragédiím dokázali v budoucnosti lépe předejít, než jak to umíme dnes.

Jak častá tato náhlá úmrtí dětí jsou?

V České republice bohužel vyrůstá v prostředí násilí poměrně mnoho dětí. Například data organizace Locika hovoří o tom, že je to až 10 procent dětí v každé školní třídě, což je poměrně vysoké číslo.

Víme také, že až v polovině případů domácího násilí je násilí přítomno dítě. A zároveň víme, že děti, které vyrůstají v prostředí domácího násilí, jsou velmi ohrožené vznikem velkých obtíží a rozvojem duševních onemocnění.

Jsou ohrožené přenosem násilných vzorců dál do dospělosti. Častěji se stávají buď obětí násilí, anebo původcem násilí. U těchto dětí je také vyšší riziko sebevražd a předčasných odchodů ze vzdělávání.

Za posledních několik let zemřely v České republice z důvodu násilí desítky dětí. To je potřeba změnit. Chceme, aby se toto téma stalo opravdovou společnou prioritou všech klíčových resortů.

Chceme tyto děti včas identifikovat a dostat k nim a k jejich rodinám včas potřebnou odbornou pomoc. Jsou to totiž právě rodiče, kteří nemají dobré rodičovské kompetence, neumí regulovat vlastní stres, často sami neměli bezpečné dětství, a tak se v případě přehlcení či únavy uchylují k násilným výchovným vzorcům, k násilným způsobům komunikace s vlastními dětmi, čímž jen prohlubují jejich traumatizaci.

