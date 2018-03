3. 11. 2016 |Martin Dorazín |Zprávy ze světa

Ruského politického vězně Ildara Dadina by měli převézt do jiného zařízení. Doporučila to nová ruská ombudsmanka Taťána Moskalkovová, která s ním osobně mluvila a prověřila zprávy o jeho bití a týrání.