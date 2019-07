Obraz Andreje Babiše jako silného hráče už je úplně v troskách, říká Erik Tabery

„Pořád fascinovaně sleduji politickou scénu, kde se jeden z hráčů – prezident – rozhodne nedodržovat Ústavu a vlastně se nic neděje,“ říká šéfredaktor týdeníku Erik Tabery. Novinář, jenž za knihu Opuštěná společnost dostal cenu Magnesia Litera, v rozhovoru s Barborou Tachecí tvrdí, že pokud se nebude dodržovat Ústava, nepomůže nám nic. Osobnost Plus Praha 16:41 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Erik Tabery | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který by měl pravomoc konat, podle Taberyho nejedná ze strachu.

„Babiš se Miloše Zemana prostě bojí a nechce jít do střetu, kde by riskoval hodně a získával málo. Obraz Babiše coby silného hráče je už úplně v troskách. Má odvahu vystupovat razantně a drsně proti slabším, ale jakmile má jít do konfliktu s někým, kdo má stejné nebo silnější karty, tak si najednou neví rady.“

Kontrola Babiše

Před posledními parlamentními volbami měl Tabery za to, že o pokud by dopadly tak, že by byl možný vnik eventuální většinové vlády ANO s ODS a třeba KDU-ČSL, mělo by politikům stát za to o tom uvažovat.

„Babiš by byl těmi stranami kontrolovatelný,“ vysvětluje s tím, že partaje by měly být schopny v zájmu veřejnosti bránit největším rizikům pro demokracii.

„Stále platí to, že pokud se nebude dodržovat Ústava, tak nám nepomůže nic,“ dodává.

Všechna rizika, kterých se prý Tabery obával, za stávající situace nastala a vůči předsedovi vlády bylo navíc vzneseno obvinění. „Trestně stíhaný premiér nemůže stát v čele žádné vlády. Ničí to politickou kulturu a je to špatně,“ myslí si šéfredaktor týdeníku Respekt.

Stále se učíme

S postupující destrukcí dodržování pravidel, které jsme podle Taberyho svědky, je spojená změna volebních preferencí českých voličů a více prostoru tak dostávají populistické strany, kterým porušování pravidel nevadí.

Pokračující proměna parlamentu tímto směrem, by nám prý v budoucnu mohla způsobit problémy. Na rozdíl od některých jiných demokracií prý ale máme výhodu v dobře nastaveném systému, kde funguje horní komora.

Českou společnost ale Tabery nepodceňuje. „Podle mě se učí a poznává, co se děje. Máme kratší tradici parlamentarismu a médií… to, co měl Západ čas se naučit v ‚klidnějších‘ dobách, se my teprve učíme,“ uzavírá.

