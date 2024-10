Hospodářské případy jsou sofistikované a odborné. Přísedící potřebujeme u posuzování násilí, říká soudce

Několikrát do roka si obléknou talár, a i když nemají právnické vzdělání, pomáhají soudcům rozhodovat. Jestli mají u soudů laičtí přísedící zůstat, to mají v úterý řešit poslanci. Parlament už jednou odsouhlasil, že většinu soudců z lidu už dál u rozhodování nechce. Návrh zákona ale vetoval prezident Petr Pavel. „K omezení dochází ve vztahu k hospodářské trestné činnosti,“ řekl Radiožurnálu předseda ostravského krajského soudu Petr Novák. Rozhovor Ostrava/Praha 10:38 22. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parlament už jednou odsouhlasil, že většinu soudců z lidu už dál u rozhodování nechce (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy byste přísedící u soudu nechal?

Já jsem příznivcem chystané nové právní úpravy, která má omezit přísedící v tom rozsahu, jak novelizace přináší.

Z jakého důvodu je tam nechcete?

Není to tak, že bychom je nechtěli, ale spíše chápu trend, který poslední dobou do právního řádu přináší některé zjednodušující prvky procesních postupů soudu. Agenda přísedících je významná zejména v trestním řízení.

Jako příklad mohu zmínit, že v případě, že dojde z nenadálých důvodů ke změně v obsazení senátu, kde přísedící zasedají, z důvodu nějaké zdravotní indispozice nebo toho, že dotyčnému přísedícímu končí jeho mandát, musí se celá trestní kauza v řízení před soudem opakovat a takových komplikací procesního charakteru by bylo možno zmínit celou řadu.

Já se domnívám, že omezení, které novelizace přináší, znamená citlivé vyhodnocení účelnosti přísedících v určitých typech soudních řízení, to znamená, že mají zůstat primárně u nejzávažnější trestné činnosti s lidským rozměrem, to znamená u trestné činnosti především násilného charakteru.

Podíl na rozhodování

Jak moc přísedící může prakticky ovlivnit to finální rozhodnutí senátu? Můžou přispět, když nemají právnické vzdělání?

Hovoří se o tom, jestli je přísedící pomocí pro soudce. Je iluzorní domnívat se, že přísedící přináší pomoc ve smyslu, že by nastudoval část obsáhlejšího spisového materiálu a byl schopen v rámci toho senátního rozhodování o ní poreferovat nebo část toho trestního řízení vést. To ne.

Zpravidla přísedící přicházejí až na soudní jednání v trestních věcech, mají nastudovanou obžalobu, vědí, o jakém trestném činu se bude jednat. Zapojují se do rozhodování tím, že mají při výslechu právo pokládat otázky. Ve finálním rozhodování, kdy soud rozhoduje o vině a případně i trestu, tak spolurozhodují o klíčových otázkách.

Podle návrhu mají přísedící zmizet od civilních sporů, trestních kauz u okresních soudů nebo by neměli být ani u rozhodování o závažných hospodářských případech. Nebude vám, soudcům, líto, že budete najednou v senátu sami?

Není. Zejména v prvostupňových trestních věcech projednávaných u krajských soudů je to pomyslná špička ledovce, nejzávažnější trestná činnost. K omezení dochází ve vztahu k hospodářské trestné činnosti, která je mnohdy vleklá, velmi sofistikovaná. Její projednání vyžaduje především odborný náhled oproti lidskému rozměru v případě posuzování násilné trestné činnosti.

Audiozáznam celého rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.