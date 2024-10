Každý patnáctý učitel je ředitelem, to je bizarní situace, míní Bek. Násilné slučování škol ale nechystá

Každý patnáctý učitel je ředitelem, to je bizarní situace, řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN) k tématu návrhu na slučování malých škol. Ministr v pátek vystoupil ve Valticích na Břeclavsku, kde končí celostátní konference Sdružení místních samospráv. Sdružení návrhy na nucené slučování obcí a spojování škol odmítá. Podle předsedkyně sdružení Elišky Olšákové mají potenciál negativně ovlivnit životy obyvatel. Valtice 14:03 11. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Beka je také otázkou, jestli každý patnáctý učitel má i patřičné manažerské schopnosti. (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Ministr zopakoval, že tato vláda nechystá žádné násilné slučování škol více zřizovatelů. Je podle něj ale důležité, abychom si byli vědomi problému, který České republika z hlediska struktury škol má.

„Máme 8000 mateřských, základních a středních škol, což je počet, který je obrovský. Průměrná velikost školy je velmi malá, kdy každý patnáctý učitel je ředitelem školy s právní subjektivitou. To je bizarní situace, kdy každý patnáctý učitel vykonává nejen pedagogickou roli, ale je ředitelem školy s právní subjektivitou, takže vedle svého učitelského působení a vedení kolektivu se věnuje i pracovně právním předpisům, požárním předpisům, bezpečnostním předpisům a dalším. Není divu, že si spousta ředitelů stěžuje na přetížení byrokratickými úkoly,“ uvedl Bek.

Je podle něj také otázkou, jestli každý patnáctý učitel má i patřičné manažerské schopnosti, aby ty úkoly plnil. „Je to problém, který musíme v nějakém horizontu řešit,“ uvedl Bek. Zásadním problémem je pak podle něj zajištění profesionální výuky ve školách, kdy především v těch menších školách je problém zajistit kvalitní odborné učitele.

Ministerstvo navrhuje zavedení minimálního počtu žáků ve školách. Pokud obec zřizuje dvě a více škol, ta druhá by měla mít nejméně 200 žáků. Pokud jde o integraci škol více zřizovatelů, bude to podle ministra na dobrovolné spolupráci.

Slučování škol odmítá Sdružení místních samospráv. „Podstatná část občanů by to oprávněně vnímala jako snížení váhy svého hlasu při rozhodování o lokálních záležitostech. V každé starostce a starostovi máme schopné manažery, kteří se pečlivě a napřímo starají o svěřené území, což prokázali nyní při povodních, před tím při covidové či uprchlické krizi. Podporujme a usnadňujme dobrovolnou spolupráci obcí, a ne umělé obecní slepence, které nebudou nikdy fungovat,“ řekla dříve Olšáková. Ohledně slučování škol sdružení zastává názor, že by to mělo být dobrovolným rozhodnutím zřizovatele.