Bek: Pokud se financování nepedagogů nepřevede na zřizovatele, zaplatí je stát z rozpočtové rezervy

Příjmy obcí a krajů na provoz škol by měly být v příštím roce navýšeny o dalších deset miliard korun. Souvisí to s převodem financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele. Novinářům to řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Předpokládá se, že by se financování školníků, kuchařek či hospodářek mohlo změnit od nového školního roku, tedy od září 2025. Potřeba je změna zákona o rozpočtovém určení daní i novelizace školského zákona.

Vláda se při přípravě rozpočtu shodla na tom, že bude usilovat o další navýšení rozpočtu školství z veřejných rozpočtů, a to formou rozpočtového určení daní (RUD).

Návrh počítá s rozpočtem pro školství v příštím roce 291 miliard korun, proti schválenému rozpočtu na tento rok je to nárůst o 22 miliard korun. Celkový růst veřejných výdajů na školství by měl podle Beka být nejméně 32 miliard korun, se započítáním navýšení prostřednictvím RUD.

„Často se někteří starostové obávají, že by vláda na ně chtěla přehodit tu zodpovědnost bez dostatečných finančních prostředků. To zcela vylučuji. Potvrdil to premiér, potvrdil to ministr financí, potvrzuji to já. Ta změna je přípustná jen tehdy, když s tím půjdou adekvátní finanční prostředky z rozpočtového určení daní,“ řekl Bek.

Pokud by zákonodárci neudělali legislativní kroky k tomu, aby se financování nepedagogů od příštího školního roku převedlo, vláda podle Beka garantuje financování těch pozic z vládní rozpočtové rezervy.

Téměř 217 miliard korun z vládou schváleného návrhu rozpočtu školství je určeno na regionální školství. Podle ministerstva počítá rozpočet se zákonným nárokem na navýšení výdajů na platy učitelů, meziročně to znamená zvýšení průměrných platů o sedm procent. „V případě ostatních školských profesí, ať už neučitelských pedagogických nebo nepedagogických, počítá státní rozpočet s navýšením objemu mezd o pět procent,“ řekl Bek.

Financování nepedagogů ve stávajícím rozsahu je v rozpočtu zajištěno na celý školní rok 2024/2025. Od nového školního roku se předpokládá převedení financování nepedagogů na zřizovatele, tedy obce a kraje, uvedl Bek.

Podle ministra lze očekávat, že na některé, zejména menší obce, může mít změna metodiky rozdělování peněz negativní dopad. Ministerstvo školství podle něj připraví dotační schéma, které by podpořilo školy, v nichž by se změnou financování výrazněji snížily peníze na nepedagogy.

Potřebné legislativní změny připravuje pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva školství, ministerstva financí a zřizovatelů. Zabývat se bude i tím, jaké pozice nepedagogů by se měli převést na zřizovatele. Převést by se měly podle Beka například školníci, údržbáři, uklízečky či kuchařky.

Vláda minulý týden schválila novelu školského zákona, která má mimo jiné zavést pravidla pro fungování školních psychologů a speciálních pedagogů v základních školách.

Návrh přináší také možnost poslat více peněz například školám, které se věnují sociálně znevýhodněným dětem nebo systematicky pracují s nadanými dětmi. Zavádí také možnost pro vládu regulovat tempo růstu počtu pozic ve školství.

Meziročně se podle návrhu rozpočtu zvyšuje i rozpočet vysokých škol, oproti schválenému rozpočtu na letošek o čtyři miliardy. Navýšení podle Beka umožní školám od příštího akademického roku zvyšovat kapacity oborů všeobecně i cíleně například v nelékařských zdravotních oborech či v oborech souvisejících se školstvím.