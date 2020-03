Koronavirem se nakazila i zdravotní sestra z nemocnice ve Frýdku-Místku. Nikam necestovala

„Nemám dobré zprávy. Jedna z nakažených je zdravotní sestra z nemocnice ve Frýdku-Místku. Bez cestovní anamnézy. Doplatila na někoho, kdo tak odpovědný nebyl. Provádí se všechna potřebná epidemiologická opatření,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák na twitteru.

Nakažení v kraji

Prvním potvrzeným případem byl v regionu ve středu 65letý muž, který byl s cestovní kanceláří na lyžařském zájezdu v italském Trentinu (Tridentsku). Původně byl v domácí karanténě, ale ve čtvrtek byl převezen do Fakultní nemocnice Ostrava. Jeho zdravotní stav je ale dobrý.

Krajská hygienička Pavla Svrčinová řekla, že jedna z žen byla v Itálii, a to už v únoru. Je ročník 1960. Jela na zájezd se stejnou cestovní kanceláří jako první moravskoslezský pacient. Aktuálně je ve Fakultní nemocnici Ostrava.

„Žena leží na Klinice infekčního lékařství, je ve stabilizovaném stavu, plně při vědomí, komunikuje. Nepotřebuje podporu dýchacím přístrojem,“ uvedl Iva Piskalová z FN Ostrava.

Doplnila, že žena byla v domácí karanténě. Problémy se u ní objevovaly už v uplynulých 14 dnech, byla v kontaktu s epidemiology a lékaři, ve čtvrtek ji sanitka převezla do nemocnice.

Druhá žena je ročník 1961, odběr byl podle hygieničky proveden nemocnicí ve Frýdku-Místku. Večer se potvrdilo, že jde o zdravotní sestru z nemocnice. Muž z Ostravy se zřejmě nakazil v Praze, kde počátkem března pobýval v hotelu. Odběry u něj provedl výjezdový tým Fakultní nemocnice Ostrava, muž je v domácí karanténě.

Pomoc lidem v karanténě

Krizový štáb kraje se na čtvrtečním zasedání mimo jiné dohodl, že ve třech nemocnicích v kraji vzniknou odběrová místa vzorků na koronavirus. Konkrétně půjde o Fakultní nemocnici Ostrava, Slezskou nemocnici v Opavě a Nemocnici s poliklinikou v Havířově na Karvinsku, tedy zdravotnická zařízení, která mají infekční oddělení.

Kraj chce do testování zapojit také více laboratoří, jednat s nimi má v pátek. Kraj by v pátek měl rovněž dostat první část zásilky ochranných pomůcek. Už příští týden by Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava mohla pro potřeby v kraji začít vyrábět dezinfekci.

Hejtman ve čtvrtek rovněž vyzval starosty, aby zřídili telefonická kontaktní místa pro lidi, kteří jsou v karanténě a potřebují například pomoci s nákupem.

První města už začala reagovat. Například v Havířově bude zatím kontaktním bodem městská policie.

„Lidé mohou v tuto chvíli volat na telefonní linku Městské policie Havířov, a to na kontakt 596 813 146,“ uvedla mluvčí magistrátu Michaela Adamcová.

