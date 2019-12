Ministerstvo průmyslu musí přepracovat novelu o podporovaných zdrojích. S fotovoltaikou v ní nepočítá

Legislativní rada vlády vrátila ministerstvu průmyslu k přepracování novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Jednání o materiálu přerušila, vyplývá z informací na webu rady. Na záležitost ve středu upozornil server SolarniNovinky.cz. Připomněl, že předloha má mimo jiné zavést systém kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů energie, takzvané kontroly překompenzace. Praha 14:51 4. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Legislativní rada vlády (LRV) projednání návrhu zákona přerušila a doporučila předkladateli návrh zákona přepracovat ve smyslu připomínek vznesených k návrhu zákona pracovními komisemi LRV, připomínek uvedených ve zpravodajských zprávách a dále podle připomínek vznesených průběhu jednání LRV jejími členy,“ uvedla bez bližších podrobností rada.

Výtky k připravované novele měly i po vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení oborové asociace a zaměstnavatelské svazy. Vadí jim především nezařazení velkých solárních systémů do plánovaných aukcí a rozdílný přístup k jednotlivým zdrojům při kontrole takzvané překompenzace. Překladatel, kterým je ministerstvo průmyslu, připravovanou novelu dlouhodobě hájí.

Resort už dříve uvedl, že překompenzace podpory může a mohla vzniknout především na základě kumulace podpory takzvané zelené elektřiny s jinou provozní nebo investiční podporou nebo nadhodnocením některé z položek výrobních nákladů, které jsou při výpočtu výše podpory zelené elektřiny zohledňovány. Po Česku ji požaduje Evropská komise v rámci uděleného souhlasu s podporou těchto zdrojů, takzvané notifikace.

Podle asociací je problém ve zdánlivém detailu, a to ve stanovení rozdílného vnitřního výnosového procenta pro palivové zdroje (využívající biomasu a bioplyn) a nepalivové zdroje (fotovoltaické, větrné a malé vodní elektrárny). Zatímco u palivových zdrojů je stanovena na 10,6 %, u nepalivových zdrojů jen na 8,4 %. Nepalivový zdroj s vnitřním výnosem například deset procent tak bude označen jako překompenzovaný.

Ministerstvo průmyslu v novele dále navrhuje, aby v energetických aukcích soutěžili výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou. Velké solární zdroje však chybí.

Jejich nezařazení do aukcí dlouhodobě kritizují Solární asociace a Svaz moderní energetiky, za nešťastné ho označil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Ministerstvo nezařadilo velké fotovoltaické zdroje do připravovaných aukcí s odůvodněním, že se u nich nepočítá do budoucna s provozní podporou. Úřad už dříve sdělil, že preferuje podporu malých fotovoltaických zdrojů na střechách budov.

Legislativní rada vlády je poradním orgánem kabinetu v oblasti jeho legislativní činnosti. Orgán má zpravidla 30 členů, kteří se scházejí obvykle jednou za dva týdny. Náměstek ministerstva pro oblast energetiky René Neděla v říjnu uvedl, že po projednání legislativní radou dostane novelu ke schválení vláda.