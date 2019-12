Dobrodružství fotovoltaiky. Proč se ze solární naděje stala zatracovaná cesta české energetiky?

„Dotace byly spočítané tak, aby zaručovaly patnáctiletou návratnost investice,“ vysvětluje, kde se stala chyba, Jiří Vaněk z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. „To je v pořádku, ale bohužel je dál už nikdo neupravoval. Nepočítalo se s tím, že instalace fotovoltaiky takhle zlevní. Najednou byla z patnácti let návratnost podstatně kratší a podnikatelsky to bylo extra výhodné.“

Debata o budoucnosti obnovitelných zdrojů je o to náročnější, že má málo konstant, o které by se dalo opřít. Není toho mnoho, na čem by se všichni aktéři shodli, ale na jednom ano: energetické prognózy pracují s vysokou mírou nejistoty. Současné strategie mluví o energetickém mixu v roce 2040, v některých aspektech dokonce 2050. Sází přitom na nové jaderné reaktory. Přes sebevědomá prohlášení zastánců jádra ale není jisté, zda bude tahle cesta za dvacet let, kdy by měly začít vyrábět, ještě ekonomicky dávat smysl. Nevyplatí se počkat na menší modulární jaderné reaktory, které by mohly plánování ulehčit?

Třetí příspěvek do debaty o obnovitelných zdrojích je požadavek Evropské unie, aby Česko do konce letošního roku vypracovalo plán, čím přispěje k celoevropskému cíli snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 40 procent. K němu se unie zavázala podpisem Pařížské dohody . Česká vláda se s plány na rozvoj obnovitelných zdrojů drží při zemi, Evropská komise ji tlačí do „ambicióznějších“ slibů a solární iniciativy propočítávají alternativní scénáře. Spor o klimatický plán naznačuje, jaký je reálný potenciál obnovitelných zdrojů.

Za druhé, stále hmatatelnější důsledky klimatické změny i sílící protesty znamenají tlak na zavření uhelných elektráren, které jsou největším zdrojem emisí skleníkových plynů. V Česku se dnes z uhlí vyrobí téměř polovina elektřiny, od dob reálného socialismu se na závislosti země na uhlí nic nezměnilo; hlavní aktéři se ale začínají shodovat, že je uhelné provozy potřeba zavřít, ať už z ekologických, nebo ekonomických příčin. Řeší se „pouze“, kdy to bude a čím uhlí nahradit. Vláda počítá s jádrem, doplněným obnovitelnými zdroji – zatímco ale pro stavbu reaktorů bojuje do roztrhání těla, obnovitelné zdroje si musejí prošlapat cestu samy. Celoevropské problémy se stavbou jaderných reaktorů, klesající ceny fotovoltaiky nebo radikální proměna německé energetiky ale vnášejí do debaty ohledně nástupnictví uhlí nové argumenty.

Nejsou to ale jen domácnosti, znovu se ozývají také investoři do velkých solárních parků – například ČEZ se letos na podzim nechal slyšet, že má připravené fotovoltaické projekty s celkovým výkonem 500 MW.

Deset let po divokém solárním boomu se letos znovu otevírají plány na podporu fotovoltaiky. Ostrou diskusi mezi vládou a zastánci obnovitelných zdrojů provází řada otázek: Jaký má být jejich podíl na výrobě elektřiny? Jsou marginální, jak tvrdí česká vláda, nebo budoucí pilíř energetiky, jak věří Němci, Francouzi nebo Švédové? Kde jsou jejich limity? A mají vůbec plány na desítky let dopředu smysl, nebo rozhodne trh a výzkum?

Verzi zákona s pozměňovacím návrhem, který zaručil fixní cenu, prohlasovala koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU premiéra Stanislava Grosse (ČSSD), podpořili ji také komunisti. Proti byla pouze ODS, také „její“ prezident Václav Klaus dal najevo nesouhlas: zákon demonstrativně nepodepsal . K tomu, aby zákon vrátil Parlamentu, by ho ovšem musel vetovat. To neudělal a zákon tak vstoupil v platnost.

Fakticky se ovšem změna odehrála o několik let dřív, během přístupových jednání s Evropskou unií. Ta se přistoupením ke Kjótskému protokolu zavázala snížit svoje emise skleníkových plynů do roku 2010 o osm procent a její odhodlání měli sdílet i noví členové.

V posledních letech ovšem začíná velké instalace doplňovat nový trend: přibývá malých fotovoltaických instalací do 10 kW, typicky na střechách rodinných domů. Ty licenci nepotřebují a v datech ERÚ je tedy nenajdeme. Strmě rostou, letos zřejmě přibude dvojnásobek střešních instalací než loni. V globálním srovnání jde sice o nízká čísla – za první pololetí přibylo 1241 instalací o výkonu 7,5 MW – ovšem v Česku to signalizuje, že se fotovoltaika odrazila ode dna.

„V tom bilionu je zahrnuta podpora pro stávající obnovitelné zdroje i ty, co se budou stavět po roce 2021,“ nesouhlasí Martin Mikeska z Komory obnovitelných zdrojů energie (KOZE). „I tak je to špatný výpočet, když už ministr sčítá jablka s hruškami, tak výsledek je 800 miliard korun.“

„Původně mělo být prostřednictvím modernizačního fondu, kam půjdou peníze prodeje z povolenek, na investice do obnovitelných zdrojů k dispozici až padesát miliard korun,“ říká Martin Sedlák. „Jenže v návrhu klimatického plánu byly seškrtané na asi patnáct miliard. To je opět důkaz, že řeči o podpoře rozvoje nových obnovitelných zdrojů jsou ze strany ministerstva jen plané sliby.“

„Odhadujeme, že do roku 2030 by fotovoltaika mohla vyrůst na 9 GW instalovaného výkonu,“ shrnuje závěry analýzy Martin Sedlák. „Takové množství elektráren lze do roku 2030 realisticky postavit na střechách i například průmyslově znečištěných lokalitách. Analýza Deloitte navíc ukázala, že se počáteční podpora státu vrátí zpět na daních, odvodech a zaměstnanosti.“

Vedle biopaliv první generace ministerstvo plánuje vyrábět část biopaliv z odpadů, nicméně také řepka nebo kukuřice by měly podstatně posílit. Paradoxně by se tak mohly zvýšit ekologické škody spojené právě s pěstováním plodin na produkci paliva .

„Zase takové překvapení to není,“ komentuje změnu postoje ČEZ Lukáč. „Chtějí investovat a není moc do čeho, fotovoltaika je jedna z mála možností. Ostatně dnes jsou to spíš manažeři západního střihu, pověst zastánce uhlí jim vadí. Akce jako ta letošní, kdy na valnou hromadu přišla aktivistka převlečená za uhlí , jsou pro ně problém.“

„Snažíme se v ní [podnikatelské koncepci] reagovat na to, co se děje na trzích a okolo nás, na nové technologie a na to, kam je dobré firmu směrovat,“ řekl tehdy novinářům generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Současně tak pokračujeme v naplňování státní energetické koncepce jak v oblasti jádra, tak v oblasti klimatických cílů. Proto budeme nyní svoji strategii více směrovat do České republiky, která teď pro nás bude absolutně prioritním trhem.“

„Je to paradoxní: v okamžiku, kdy fotovoltaika zlevňuje a staví se všude po světě, se Češi rozhodli, že zrovna oni ji nechtějí,“ přidává se i Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. „Plán byl odtržený od současného vývoje v energetice. To jasně ukázala analýza zpracovaná pro náš svaz u společnosti Deloitte.“

„Unie po nás chtěla závazek 23 procent, takže ten český návrh byl slabý,“ pokračuje. „Plán byl poslat unii diletantská 20,8 procenta, Evropská komise si řekne o víc, my pošleme kompromis. Součástí návrhu bylo taky to, že se tu nebudou stavět skoro žádné solární parky nebo větrné elektrárny. To spustilo kritiku od zastánců fotovoltaiky, ale třeba taky ČEZu, i když ne tak otevřenou.“

Po Kjótském protokolu, který diktoval klimatické cíle Evropské unie v minulosti, teď unie cílí na přísnější Pařížskou dohodu. V ní slíbila snížit do konce příštího desetiletí emise CO 2 o 40 procent.

„Pokud bychom už při nastavení podpory zavedli limity, například pro solární energetiku ve výši 400 MW ročně, mohl by se výkon postavený v roce 2010 rozložit do čtyř let. S průběžně klesající výkupní cenou i cenou technologií by stála solární energetika významně méně.“

„Problém nebyl ve výkupních cenách, to byl ověřený, transparentní mechanismus, vypočítaný na legislativou jasně danou dobu návratnosti patnáct let,“ brání podporu Sedlák. „Problém je spíš v tom – a teď nechci vypadat jako chytrá horákyně, co zpětně ví, jak se to mělo udělat – že se všechno stavělo najednou a chaoticky.“

„I když bilion zní děsivě, není to tak šílená částka,“ upozorňuje Jiří Vaněk z VUT. „Jakýkoliv energetický zdroj podobného výkonu bychom vzali a pronásobili roční náklady těmi dvaceti lety, vyšlo by nám opět enormní číslo.“

Klimatická strategie: „Ať fotovoltaika roste, ale nenapíšeme to tam“ ↑

Rozhovor na ministerstvu průmyslu. Proč se solárními parky nepočítají? ↑

„Někdo říká, že máme být ambicióznější,“ zaujatě vysvětluje náměstek ministra průmyslu pro energetiku René Neděla. Zelenou fixou přitom kreslí energetická schémata na papír, z druhé strany potištěný návrhem zákona.

„My říkáme, že jsme realisté. Evropa říká: členský státe, pokud nesplníš, co jsi nám řekl, zaplatíš penále. Takže odpovídáme: pojďme to nastavit rozumně. Nám vůbec nevadí, když nakonec bude třeba fotovoltaiky víc, než říká klimatický plán. Ale nenapíšeme to tam.“

„Přece nikdo nebrání tomu, aby nakonec měly obnovitelné zdroje v Česku dvacet, třicet, čtyřicet procent,“ pokračuje Neděla. „Zvlášť jestli nás to nic nebude stát, jak říkají. Pokud se rozšíří na základě tržních opatření, je to přesně to, co chceme. Studie Deloitte říká, že budou ekonomicky soběstačné v roce 2025, ředitel ČEZ Beneš řekl, že v roce 2022, E.ON někde zmínil rok 2020. Vedle Berlína se staví obrovská fotovoltaika, která si na sebe vydělá už teď. Má přímo s fabrikou kontrakt, že ta bude dvacet let vykupovat její elektřinu.“

Klimaticko-energetický plán Neděla vnímá spíš jako byrokratické závaží než živý dokument, kterým by se měla řídit česká energetika.

„To číslo, 20,8 procenta pro obnovitelné zdroje vyšlo podle oficiální unijní metodiky,“ obhajuje původní plán, který do Bruselu jeho úřad poslal loni v prosinci.

„Jenže když v Bruselu poskládali cíle jednotlivých států, vyšlo jim méně než je celoevropský cíl, to je podíl obnovitelných zdrojů 32 procent. Tak řekli, to je málo, musíme použít jiný vzoreček. Odborníci ho zpochybňovali, protože nemá žádnou vazbu s tím, jak to v dané zemi vypadá, ale když ho všichni použijí, vyjde to na 32,5 až 33 procent.“

„Každopádně je to s čarování s čísly, nic víc,“ odmítá postup unie Neděla.

Odpověď na kritiku, proč ve strategii nedal prostor solárním parkům, je komplikovanější.

„Díváme se samozřejmě na zkušenosti z okolních zemí, ale primárně na cíle, které nám dává unie,“ vysvětluje Neděla. „Když zhodnotíme současný stav a závazek pro 2020: obnovitelné zdroje mají třináct procent, splněno. Emise CO 2 plníme, není problém. Účinnost, tedy úsporu konečné spotřeby neplníme. Jsme sedmá nejhorší země v unii.“

„Proto jsou veškeré operační projekty zaměřené na účinnost, protože to nikdo nechtěl čerpat,“ pokračuje. „Musíme vykázat, že jsme udělali něco, co má efekt na snížení spotřeby u konečného zákazníka – zateplení budovy, výměna starých spotřebičů, změna technologií třeba ve Škodovce, takže bude spotřebovávat míň.“

„S tímhle mi elektřina ze solárních parků nepomůže. Střechaři ano,“ dodává Neděla. „Příklad: postavíte si solární panely na domku. Sice budou investičně dražší, než kdyby se postavily na louce, na druhou stranu snížíte odběr ze sítě, a hlavně: začnete sledovat spotřebu, vyhodíte žravé spotřebiče, zateplíte dům. Tohle přesně chceme.“

„Střechaři“, tedy majitelé fotovoltaických panelů na domech, ale k nainstalovanému výkonu přispívají jen málo, průměrná instalace má 3,5 kW. Pokud by tedy ministerstvo úplně odmítlo nové solární parky, pak by 1 GW nainstalovaného výkonu znamenal pokrýt asi 300 tisíc střech. Přitom od roku 2005, kdy do Česka začala fotovoltaika pronikat, si podle náměstkových čísel panely na střechu pořídilo jen asi 25 tisíc domácností.

Aby mohly obnovitelné zdroje hrát v českém energetickém mixu zásadnější roli, muselo by ministerstvo znovu otevřít cestu solárním a větrným parkům.

„Rok má 8760 hodin,“ začíná náměstek ministra průmyslu René Neděla kreslit argumenty, proč se tomu brání. „Uhlí a jádro mohou vyrábět elektřinu téměř neustále. Reálně jedou tak sedm až osm tisíc hodin ročně, zbytek jsou odstávky, plnění palivem a podobně. Plyn funguje primárně v režimu, kdy srovnává nákupní cenu plynu s cenou za prodej elektřiny a vyrábí, když se to vyplatí. Takže tak ze čtyřiceti, padesáti procent.“

Fotovoltaika vyrábí elektřinu asi 1000 až 1200 hodin ročně, větrné elektrárny 1500 až 1700 hodin za rok. Pro nahrazení klasických zdrojů je tedy potřeba asi sedminásobný výkon.

„K tomu máte denní a sezonní výkyvy, takže si k tomu přidejte akumulaci. Lidem neřeknete, aby si vařili, když potřebujete,“ říká opět náměstek pro energetiku.

„Když to sečtu,“ pokračuje Neděla ve vysvětlování, „tak Česko má spotřebu nějakých 70 nebo 80 TWh. Evropské studie mluví o tom, že poroste. Základní pravidlo říká, že abyste mohl bezpečně provozovat soustavu, musí se výroba nejméně rovnat spotřebě. Spoléhat se na nákup je riskantní: nemáte jistotu, že elektřina bude zrovna u sousedů k dispozici, navíc máte omezenou kapacitu na hranicích. Česko je sice dobře propojené, ale říká se, že dvaceti nebo třicetiprocentní dovoz už je vysoce rizikový.“

„Naplnit to je technická věc. Politické rozhodnutí je, jak to poskládáte. Bez velkých zdrojů se v Česku neobejdete,“ ukazuje na dokončený graf.

Později ministrův výpočet potvrzuje i energetický expert Hospodářských novin Petr Lukáč.

„Pokud by fotovoltaika měla nahradit jádro, které začne dosluhovat kolem roku 2035 – Dukovany možná o deset let později, ale to je otevřená otázka – tak máme 2 GW v Dukovanech a 2 GW v Temelíně. K tomu by bylo potřeba postavit mnohonásobně větší kapacitu ve fotovoltaice, přitom největší optimisti mluví o nějakých 7 GW.“

Poslední argument proti obnovitelným zdrojům řeší dědictví solárního boomu.

„Dnes máme podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě asi 15 procent,“ ukazuje opět na papír Neděla. „Z nich je deset procentních bodů vytápění a chlazení, tři procenta elektřina, dvě procenta doprava. Na první ročně vyplácíme asi 200 milionů, na druhé 50 miliard, na třetí nic.“

Ze zmíněných 50 miliard na podporu obnovitelných zdrojů – ve skutečnosti o něco méně, v roce 2018 to bylo 46 miliard – mají provozovatelé slunečních elektráren 29 miliard. Většina, 27 miliard, směřuje podle Neděly do instalací z let 2009 a 2010.

„Unie nám doporučila 23 procent obnovitelných zdrojů. Pro představu, pokud bychom to chtěli naplňovat ve fotovoltaice, jedno procento znamená 3 GW výkonu. To je dost! Dnes máme 2,2 GW. Těch 50 miliard už nejde zvednout, budeme to platit do roku 2030, lidi jsou naštvaní. Pojďme fotovoltaiku zadotovat investičně, s tím nemáme problém, ale ne provozně. Takhle jednou přijdete do styku se státem, dostanete investiční dotaci dvacet nebo třicet procent a pak každý den koukáte, jestli se vám to vrátí za pět, deset nebo patnáct let.“

Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky Nedělovi oponuje.

„Je přece nesmysl, aby fotovoltaika ve strategiích nebyla jenom proto, že bude konkurenceschopná,“ říká. „Jinak tu může vyrůst několik gigawattů solárních parků, ale stát je nebude mít ve svých scénářích produkce elektřiny.“

Příklad solárního parku u Berlína, který René Neděla zmiňuje v úvodu rozhovoru, by podle něj v Česku neuspěl.

„Takové schéma u nás není možné. V Česku nejsou nastaveny podmínky pro možnost uzavřít přímé smlouvy mezi výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů a třeba firmami, které by se zavázaly tuto elektřinu nakupovat. Bohužel změnu nenavrhuje ani připravovaný klimaticko-energetický plán.“

„Zájem o podobné provázání výrobců čisté elektřiny a spotřebitelů ve světě roste. Využívá je například Google, Facebook, IKEA nebo nizozemské železnice. Tyto smlouvy složí jako motivace k výstavbě nových projektů obnovitelných zdrojů,“ upozorňuje Sedlák.

Věštění ze strategií ↑

„Podle plánů z roku 2003 už nemá být čím svítit.“ Jak vzdálené jsou strategie od reality? ↑

Spor o budoucnost obnovitelných zdrojů se ale dost možná bude rozhodovat jinde.

„Nemá moc cenu lámat si hlavu s dlouhodobými strategiemi, všechno bude nejspíš jinak,“ tvrdí novinář Petr Lukáč.

„Energetika reaguje na okamžité změny. Nerozhodují strategie, ale ekonomika,“ myslí si Lukáč. „Teď je cena elektřiny nějakých 45 eur za kWh, loni byla krátkodobě na 60 eurech. Kdyby cena zůstala na 60 eurech a cena za instalaci fotovoltaiky ještě o něco klesla, vyplatí se bez dotací.“

Stát se samozřejmě nemusí ekonomickým turbulencím podvolovat. Prosazení příliš zkostnatělých strategií ovšem může znamenat vysoké náklady na podporu dražších zdrojů. Příkladem takové podpory je dnes podle Lukáče jádro.

„Už když se narodila, byla mrtvá,“ kritizuje Lukáč současnou Státní energetickou koncepci. „Nikdo jí nevěřil už proto, že počítala s novou jadernou elektrárnou kolem roku 2030, což je nesmysl. Loni Dana Drábová (předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, pozn. red.) mluvila o tom, že pokud by se schválilo postavení nového bloku ještě na podzim, může ta elektrárna fungovat už v roce 2042.“

Dokument z roku 2015 plánuje nahradit do 2040 většinu uhelných elektráren jádrem. Už nyní je ale málo pravděpodobné, že by se plánovaný přibližně padesátiprocentní podíl jádra podařilo bezezbytku naplnit. Investoři se do stavby jaderných bloků nehrnou, protože se podle nich jednoduše nevyplatí.

„Jistě, ale to je jediná vážná chyba,“ brání dokument náměstek pro energetiku René Neděla. „Kdyby se podařilo dotáhnout tendr na Temelín, mohlo se zvládnout i to. Každopádně státní správa se koncepcí řídí.“

Obnovitelných zdrojů se přímo týká jiná strategie, o které už víme, že se s realitou nepotkala. Při grilování ministra průmyslu Karla Havlíčka v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ji zmiňuje novinářka Marie Bastlová.

„S ohledem na poptávku, která bude v České republice za patnáct let, buď budeme mít nový jaderný zdroj, nebo nebudeme svítit. Pane ministře, dokázal byste mi říct, z jakého roku tenhle citát může pocházet?“ ptá se moderátorka.

„Když se mě takhle ptáte, tak to nebude nic nového, může to být deset nebo patnáct let starý citát,“ reaguje Havlíček.

„Je z roku 2003. Z analýzy, kterou zveřejnil tehdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina.“

„Ano, ale v té době se vůbec nepočítalo s tak mohutným rozvojem obnovitelných zdrojů,“ odpovídá ministr.

Nepočítá se s ním ani dnes, alespoň ne v Česku. Současné tažení obnovitelných zdrojů Evropou podle ministra naopak ještě podtrhuje poptávku po konvenční energetice.

„Situace je taková, že právě vlivem dekarbonizace nebude dostatek energie,“ pokračuje. „Ukazuje to analýza ČEPS, který se pouze pragmaticky podíval, jak budou fungovat jednotlivé země v Evropě: kde se bude dekarbonizovat, jak se budou rozvíjet obnovitelné zdroje, případně utlumovat jádro, a z toho mu vyšla jednoznačná pozice evropských zemí. Z analýzy vyplývá, že pokud musíme snížit podíl uhlí ze čtyřiceti na pět nebo deset procent, tak v té době (v roce 2040, pozn. red.) se staneme z čistého exportéra importérem, pokud ovšem bude kde brát.“

„Musíme si přestat lhát do kapsy. Tikají nám energetické hodiny. Pokud dnes neuděláme zásadní kroky, tak v třicátých letech budeme mít problém,“ tvrdí ministr.

„Mě jenom zajímá, zda takové analýze věřit a proč. Podobná analýza z roku 2003 podhodnotila vývoj energetického trhu, když nepočítala s obnovitelnými zdroji. Co když vy nepočítáte s něčím podobným?“ ptá se novinářka.

ČEPS: sledujeme plány sousedů, od roku 2030 budeme závislí na dovozu ↑

Prognóza ČEPS, na kterou se ministr odvolává, skutečně podporuje jeho pozici: důrazně varuje, že bez nových velkých zdrojů se česká energetika stane nestabilní.

„Výsledná bilance pro ČR vychází jako výrazně deficitní, od roku 2030 se země postupně začíná stávat závislou na dovozu elektrické energie ze zahraničí,“ upozorňuje ČEPS. „Vlivem odstavování konvenčních zdrojů dojde k zásadní změně bilance oproti současnému stavu, v nízkouhlíkovém scénáři bude ČR k roku 2040 potřebovat import až 30 TWh elektřiny.“

Vzhledem k tomu, že podobné scénáře očekávají i okolní země, nemůže se česká energetika příliš spoléhat na import, pokračuje dokument.

Hodnocení zdrojové přiměřenosti, jak se analýza ČEPS nazývá, vzniká každoročně. Ta letošní ale mimořádně sleduje „jednoznačnou pozici evropských zemí“, jak říká v rozhovoru ministr Havlíček. Z nich odvozuje prostor pro české plány.

Jenže množství proměnných, které musí odhadnout, je enormní. A jelikož energetiky okolních zemí procházejí podobnými změnami, je enormní i nejistota. To se týká i budoucího podílu obnovitelných zdrojů. V něm se strategie ČEPS od plánů ministerstva podstatně liší.

„U množství obnovitelných zdrojů hodně záleží, na čem založíte predikci – jaký očekáváte vývoj ceny fotovoltaiky, výši podpory, je to ekonomická otázka,“ upozorňuje Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS. „Naše predikce vychází z analýzy externí společnosti, je vyšší než plán ministerstva, dostáváme se na nějakých 5 GW v roce 2040. Snažíme se být co nejvíc realističtí, ministr naši predikci označil za optimistickou. Je to hodně o úhlu pohledu.“

„Zároveň musíte respektovat vlastnosti zdrojů, abyste pokryl zatížení nejen v hodinách, kdy svítí a fouká, ale taky v lednu, když bude mrznout, plus musíte mít dostatečnou zálohu pro regulaci soustavy, a z toho musíte odvodit, jak má vypadat vyvážený mix,“ dodává Vnouček.

„Nejsme proti rozvoji jaderné energetiky,“ reaguje Štěpán Chalupa z Komory obnovitelných zdrojů energie. „Jenže považovat dál jádro za plán A pro českou energetiku nás může připravit o několik cenných let transformace energetiky a poškodit budoucí konkurenceschopnost země. Česko může snadno zaspat stejně jako při rozvoji dálniční sítě nebo přijetí penzijní reformy i v oblasti reformy energetiky.“

Klíčová nejistota: dokážeme postavit jádro? ↑

Konvenčním zdrojem, o kterém ČEPS i ministr mluví, je v současnosti pouze jádro. Pokud se podaří dodržet to, na čem se dnes všichni hráči shodují – zavírat postupně uhelné elektrárny – pak je to jediná perspektiva. Jiný velký a zároveň bezemisní zdroj dnes není na obzoru.

„U jádra jsme zaspali dobu,“ ozval se na začátku listopadu premiér Andrej Babiš (ANO). „Temelín už jsme mohli stavět. My to musíme prosadit. I kdybychom měli porušit evropské právo.“

Jde o několikátý pokus oživit stavbu bloků, se kterými počítá Státní energetická koncepce. Premiér je optimistický – v roce 2021 chce mít připravené stavební rozhodnutí, do roku 2022 vybraného dodavatele, stavět se má začít v roce 2029 a hotovo má být do roku 2036.

Stavba nových jaderných reaktorů v posledních letech v Evropě zápasí s takovými problémy, že i zastánci jádra o zmíněných termínech pochybují.

Mapa: kdy se stavěly a odstavovaly jaderné reaktory

Zelená značí začátek stavby, oranžovaná plánovanou stavbu, červená odstavení reaktoru. Velikost kruhu udává výkon reaktoru.