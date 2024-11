Zlom u ‚zakázek z ruky‘? Ministr Kulhánek je pro větší transparentnost. ‚Nějaká shoda bude,‘ zní z ODS

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) je pro větší transparentnost u veřejných zakázek zadávaných bez soutěže. Podporuje tak návrh, podle kterého by se u nich měly zveřejňovat alespoň základní údaje. Uvedl to pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Část vládních poslanců byla původně proti, teď to vypadá na obrat. „Nějak se dohodneme,“ zní z ODS. Úprava má fungovat jako protikorupční opatření kvůli zvýšení limitu malých zakázek o polovinu. Doporučujeme Praha 5:00 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) podporuje větší transparentnost u malých zakázek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jednoznačně podporuji kromě návrhu podpořeného hospodářským výborem, který zvyšuje limity pro malé zakázky, i právě návrh, který přispěje k jejich větší transparentnosti,“ napsal v SMS zprávě ministr Kulhánek v reakci na dotaz serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu, jaký je jeho názor na chystané změny kolem malých zakázek zadávaných takzvaně z ruky.

Nově by se totiž horní hranice u dodávek zboží a služeb měla zvednout ze dvou milionů korun na tři a u stavebních prací ze šesti na devět milionů, tedy hned o polovinu. Pozměňovací návrh poslankyně STAN Elišky Olšákové k vládnímu zákonu o zadávání veřejných zakázek má ulehčit obcím od byrokratické zátěže a reagovat na inflaci, s limity se totiž nehýbalo téměř 20 let.

Současně to ale znamená, že se mimo kontrolu veřejnosti dostanou zakázky za skoro 23 miliard korun, které se dosud soutěžily podle zákonných pravidel. Ve hře je proto ještě druhý návrh, který by měl posílit jejich transparentnost. Podle něj by se musela u zakázky nad milion korun uvést informace, zda byla zadána po výzvě nebo přímo, či vyhotovit písemná zpráva.

Tento návrh ale během projednávání v Poslanecké sněmovně nenašel v hospodářském výboru vedeným ODS dostatečnou podporu, pro zamýšlené úpravy je však výbor klíčový. Dává totiž doporučení, jak mají poslanci posléze na plénu hlasovat. „Takové návrhy mají jít vždy ruku v ruce a věřím, že to stejně uvidí i koaliční partneři,“ doplnil k tomu ministr Kulhánek.

Obrat k transparentnosti?

Změnu tímto směrem podporují i neziskové organizace Rekonstrukce státu, Oživení a Datlab. „Pokud by prošly oba návrhy, šlo by o významný posun vpřed v transparentnosti veřejného zadávání a významné protikorupční opatření vyvážené posílením flexibility zadavatelů,“ přiblížil vedoucí advokačního týmu Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

V případě, že by prošlo jen zvýšení limitů, označuje to Kraus za „největší prokorupční krok“ současné vlády Petra Fialy (ODS). Proč tedy hospodářský výbor změnu směrem k větší transparentnosti nepodpořil? Podle lidoveckého poslance Roberta Telékyho, který je jeho členem, se výbor „rozhodl zaměřit na co nejefektivnější a nejpraktičtější formu implementace změny“.

Panovala totiž prý obava z dodatečných administrativních povinností. Teď to ale vypadá, že by mohl přijít názorový obrat. „Probíhají jednání koaličních skupin k těmto návrhům a do třetího čtení dojde k nějaké shodě mezi výborem a příslušnými ministry,“ odpověděl na otázku redakce, co říká na to, že se za daný návrh postavil i ministr Kulhánek, předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Proti zvýšení limitů u malých zakázek se ale staví část opozice. Místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Karel Havlíček má za to, že by to byla „živná půda“ pro korupci. „Můj názor je nezvyšovat limity. Vím, co to může způsobit, na ministerstvu dopravy jsem u ŘSD limity nekompromisně snížil, protože to skutečně bylo netransparentní. Zažil jsem smutné příběhy, kdy toho úředníci zneužívali,“ popsal redakci.

Oba pozměňovací návrhy prochází legislativním procesem jako přílepky k vládnímu zákonu o zadávání veřejných zakázek. Poslanecká sněmovna o nich měla finálně, tedy ve třetím čtení, rozhodnout už koncem října, nakonec se to ale nestihlo. Vrátit by se k tomu měli zákonodárci opět na další schůzi, která se uskuteční koncem listopadu.