Tendr silničářů ve středních Čechách skončil fiaskem. Dodavatelé se spojili a nabídku o miliardu přešvihli

Středočeský kraj se letos v březnu rozhodl narušit „klub vyvolených“ firem, které téměř dvacet let zajišťují zimní a letní údržbu komunikací. Zhruba na jedné čtvrtině území v oblasti Mnichova Hradiště se měli o údržbu silnic starat noví hráči, nebo ti staří, ale s novými smlouvami.

Odesláno. Kraj po skoro 20 letech vypověděl část nevýhodných smluv na opravy silnic Číst článek

Krajská správa údržby silnic (KSÚS) ale bude muset nakonec celý tendr zrušit. Vyplývá to ze zápisu z jednání dozorčí rady, která se konala na konci září. Server iROZHLAS.cz získal zápis s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Správa obdržela totiž nakonec pouze jednu nabídku, která „nevyhovuje zadávacím podmínkám a je nad maximální částku předražena o cca 1 miliardu“, jak informovalo vedení středočeských silničářů v čele s ředitelem Alešem Čermákem dozorčí radu.

O zakázku se navíc nepřihlásila jedna firma, ale sdružení osmi původních dodavatelů, se kterými chtělo hejtmanství nevýhodné rámcové smlouvy rozvázat. Nestandardní praktiky kolem kontraktů na opravy silnic už dříve odhalilo policejní šetření v rámci kauzy Dozimetr. Server iROZHLAS.cz navíc minulosti upozornil také na to, že část společností byla propojena s ODS, která na kraji měla na starosti v minulém volebním období silniční dopravu.

Vzhledem k tomu, že sdružení nesplnilo zadávací podmínky, vedení silničářů bude muset jediného zájemce vyloučit a celé zadávací řízení pravděpodobně zrušit. Vyhodnotit tendr měla Krajská správa a údržba silnic již minulý týden, serveru iROZHLAS.cz to řekla mluvčí Petra Kučerová. Výsledky ale zatím organizace oficiálně nezveřejnila.

600 ‚obstrukčních‘ dotazů

Dosavadní radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS), který má krajskou správu v gesci a středočeské radě návrh na přesoutěžení předkládal, odmítl výsledky tendru komentovat. Původně se přitom v přípravě tendru osobně angažoval.

„Jsem v situaci, kdy nevím, jestli už jsem radní, nebo nejsem radní. Ještě jsme o tom nerozhodovali. Bylo to v mé gesci, ale všiml jste si určitě, že zadavatelem je Krajská správa a údržba silnic, takže se musíte obrátit na ni. Já to nebudu komentovat,“ reagoval.

‚Klub vyvolených‘ K lukrativním zakázkám na údržbu středočeských silnic má už téměř dvě dekády exkluzivní přístup jen pár vyvolených firem. Ty za tu dobu inkasovaly díky historickým kontraktům přes 14 miliard korun z eráru. Krajská koalice v čele s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) chtěla tento dodavatelský systém rozbít.

V listopadu 2022 proto pověřila radního ODS pro dopravu Karla Bendla k „neprodlenému učinění všech kroků nutných k přesoutěžení rámcových smluv o letní a zimní údržbě“. Čas měl do konce března, poté by byla kvůli ročním výpovědním lhůtám další šance až za rok. Blíží se navíc volby.

Aktuálně se jde pouze o oblast Mnichovo Hradiště. Tedy jednu ze čtyř oblastí, pro kterou se budou tendry na silniční údržbu soutěžit. První fáze výběrového řízení tak dopadne pouze na společnost ZKP Kladno, dále na firmy USK a PKB, které údržbu v dané oblasti obstarávají. „Ano,“ reagoval stručně na dotaz redakce mediální zástupce společnosti USK Filip Poštulka, zda firma výpověď akceptovala a zda se bude účastnit nové soutěže.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) ale od Bendla očekává, že na čtvrtečním jednání rady představí návrhy řešení. „V podstatě se stalo to, co bylo jednou z variant scénáře, který nastane,“ odpověděla na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Výběrové řízení, které kraj zahájil v polovině května letošního roku, provázely zpoždění a komplikace.

Z původního termínu pro podávání nabídek do 9. července se měly firmy možnost hlásit až do 18. září, celkem se totiž posouval třikrát. „V rámci této zakázky jsme řešili okolo 600 dotazů, proto došlo k posunu,“ vysvětlila mluvčí správy Kučerová. Z jednání dozorčí rady pak vyplynulo, že šlo o podání primárně obstrukčního charakteru.

To se Peckové nelíbí, především proto, že má podezření na kartelovou dohodu. „Ne nadarmo jsme dávali Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podnět k prověření kartelových dohod. Osobně mě mrzí, že se velké firmy na trhu do tendru nepřihlásily, ačkoliv se zúčastnily předběžných tržních konzultací,“ uvedla hejtmanka.

Údržba vlastní cestou?

Silniční správa a vedení kraje nyní musí rozhodnout, jak bude dál pokračovat. Původně se totiž v průběhu několika let mělo přesoutěžit celé území Středočeského kraje.

Dozorčí rada ale vedení společnosti v usnesení ve třech bodech doporučila, aby nově vyhlásilo zadávací řízení po menších celcích, v maximální míře využívalo zadávání zakázek v dynamickém nákupním systému a zahájilo přípravu na vytvoření vlastních kapacit pro převzetí údržby do vlastní režie.

Takové řešení nakonec připustila i Pecková: „Domnívám se, že je na stole i varianta modelu, kdy budeme tyto služby zajišťovat jako kraj sami prostřednictvím vlastních zaměstnanců krajské správy a údržby silnic a nikoliv najímaných firem, které evidentně využívají svého postavení na trhu.“ Údržba silnic by pro letošní zimu ale ještě měla být zajištěná starou smlouvou.

Radní Bendl dostal za úkol historické kontrakty přesoutěžit už v listopadu 2022. A to poté, co středočeští politici odvolali šéfa krajských silničářů Jana Lichtnegera kvůli vazbám na aktéry korupční kauzy Dozimetr.

Kolem organizace tak panovalo podezření, že se tam zakázky nerozdělují férově. Už dříve se policie zaměřila také na Lichtnegerova předchůdce ve funkci Zdeňka Dvořáka, kterého ale následně soud osvobodil.

To, že jsou stávající kontrakty pro kraj nevýhodné, koncem února konstatovala dozorčí rada krajské správy a údržby silnic. Silničáři totiž podle zápisu z jednání testovali, jaké ceny nabízí konkurence. Přišli na to, že by mohli na opravách všech silnic ušetřit až 400 milionů ročně.