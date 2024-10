Dopravní podnik má rozpočet přes 27 miliard. Láká různé šíbry, kteří se chtějí obohatit, říká odborník

V sídle pražského dopravního podniku se sešla jeho dozorčí rada. Zabývá se obviněním z korupce při zadávání veřejných zakázek. „Dlouhodobé řešení leží v jiném modelu nebo nastavení fungování dozorčí rady, protože v tuto chvíli tam jsou političtí nominanti, často sami politici,“ domnívá se pro Radiožurnál programový ředitel české kanceláře protikorupční organizace Transparency International Ondřej Kopečný. Rozhovor Praha 16:01 21. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pozice generálního ředitele už je v tuhle chvíli neudržitelná, soudí Kopečný | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Měl by být za této situace generální ředitel odvolán?

Já vnímám, že kauza je stále dynamická, dozvídáme se skoro každý den nové věci, ale myslím si, že pozice pana generálního ředitele je v tuhle chvíli už neudržitelná.

A docela mě zklamává i jeho postoj, který dává najevo, že se v dopravním podniku nic neděje, že je všechno po kauze Dozimetr dobře nastaveno, a to rozhodně není v okamžiku, kdy tam zasahuje policie.

Nicméně si myslím, že pozice není neudržitelná jenom u pana generálního ředitele, ale i u ostatních členů představenstva, protože v okamžiku, kdy jsou další dva v tuto chvíli obvinění, myslím si, že důvěra v to, že vědí, co se v dopravním podniku děje, je na bodu mrazu.

Ale tam by to nemělo končit, protože politici, a k tomu se asi za chvíli dostaneme, často velmi rádi svalují vinu na management, ale myslím si, že tím, kdo nese hlavní odpovědnost za to, že v dopravním podniku vše nefunguje tak, jak má, dlouhodobě nefunguje, je dozorčí rada.

Čili na základě dostupných informací je tam patrné selhání dozorčího orgánu nebo managementu?

Vycházím z veřejně dostupných informací, mě třeba zaráží, že současná kauza se týká smlouvy z roku 2010, v roce 2019 měl proběhnout nějaký audit, z něho měly vyplynout úkoly pro pana generálního ředitele.

Nezaznamenal jsem jasné vyjádření od členů dozorčí rady, jak tato doporučení, tyto úkoly pan generální ředitel splnil, a teď vychází i najevo, že se najednou okolo smlouvy začalo dít něco podezřelého, došlo k navýšení o desítky nebo stovky milionů korun.

To jsou všechno červená světýlka, která by se měla dozorčí radě rozsvítit, a měla by se snažit dozvědět, co se děje, a já si myslím, že všechny takhle dlouhotrvající smlouvy jsou důvodem k tomu, aby se o ně velmi zajímali a zjišťovali, jak je v nich postupováno, právě po kauze Dozimetr.

Dva roky po kauze Dozimetr

Nakolik vážně rozvíjejí nová obvinění kauzu Dozimetr?

Pro mě je asi nejzávažnější to, že dva roky po primární kauze Dozimetr v představenstvu zůstávali nebo se objevili lidé z vedení dopravního podniku, kteří, teď se dozvídáme, byli v té kauze také namočeni, také se snažili manipulovat se zakázkami.

To vyvolává otázky, do jaké míry celé předsednictvo, i pan generální ředitel, měli přehled o tom, co se tam děje. Ale velké otázky to vyvolává i o schopnosti dozorčí rady a vůbec politiků – protože v dozorčí radě jsou politici – ukontrolovat dopravní podnik.

Jak si vysvětlit, že zjevně zdaleka nejde o první korupční kauzy největšího dopravního podniku v zemi?

Dopravní podnik v Praze je historicky zatížen těmito kauzami, takže se s tím musí dlouhodobě pracovat. Je pravdou, že má velký rozpočet, tuším přes 27 miliard, takže je lákadlem pro různé šíbry, kteří se snaží podvodně získat finance a obohatit se.

Nicméně si myslím, že dlouhodobé řešení leží v jiném modelu nebo nastavení fungování dozorčí rady, protože v tuto chvíli tam jsou političtí nominanti, často sami politici.

My vůbec nemáme přehled o tom, do jaké míry vůbec rozumí té problematice, mají zkušenosti s dozorem a řízením takto velkých firem a to je jedna z věcí, které by se rozhodně měly nastavit.

Po podobných kauzách v jiných státních podnicích, Lesy České republiky a tak dále, se podařilo do dozorčích rad dostat skutečné experty.

Tady pořád jsou političtí nominanti, a pak se stává to, že v dozorčí radě bojují politici, management si do jisté míry dělá, co chce, a velký 27miliardový podnik směřuje tam, kam asi nikdo nechce, to znamená ke korupčním kauzám.

Obsazování postů v dozorčí radě

Jinými slovy vidíte zásadní mezery v systému, jakým jsou obsazovány posty v managementu nebo dozorčí radě pražského dopravního podniku?

U managementu dopravního podniku by měla být vypsána transparentní výběrová řízení, mělo by být jasné, kdo budou členové komise, k tomu je teď rozhodně příležitost.

Co se týče dozorčí rady, tam si myslím, že je také na místě daleko větší transparentnost. Jak už jsem zmiňoval, často neznáme pozadí lidí, kteří tam sedí, nemáme pořádně přehled o tom, kdo je tam nominoval.

Jak říkám, já si myslím, že pokud se nezmění dosavadní model, to znamená, že dozorčí rada je spíše o politikaření, kdy jednotliví členové, když se objeví takováto kauza, všichni vykřikují, že pan Witowski už tam dávno neměl být. Tak jak to, že tam pořád ještě je? A vzájemně se spíš obviňují, kdo nese zodpovědnost.

Myslím, že je potřeba dozorčí radu profesionalizovat, obsadit ji experty, právníky, ekonomy, a pak to možná začne fungovat lépe.

Ještě k další pražské kauze, v pondělí dopoledne padl zatím nepravomocný rozsudek v případu sportovních dotací pražského magistrátu. Několik obžalovaných soud zprostil viny, ovšem bývalému ministrovi bez portfeje Karlu Březinovi a jedné úřednici uložil tříleté vězení a další tříletou podmínku. Podařilo se i na základě této kauzy zpřísnit kontrolní systém v oblasti dotyčných dotací?

Já rád slyším, že tato kauza byla odsouzena, i když nepravomocně, protože Transparency International stála v roce 2017 u trestního oznámení, které kauzu spustilo. My v tuto chvíli víme, jak jsme sledovali další vývoj, že oddělení sportovních dotací bylo zrušeno, tuším Piráty, v roce 2019.

Nicméně to, jak konkrétně se nyní rozhoduje o sportovních dotacích, zda došlo k nějakým interním auditům, zda jsou nově nastavené kontrolní mechanizmy, to je otázka na současné vedení.

Březina se na místě proti rozsudku odvolal, vzhledem ke změněnému trestu pro bývalého člena vlády. Může zatím nepravomocný verdikt vysílat i signál do politických kruhů?

Já si myslím, že dobrá zpráva je to v tom, že jde o politika, a to znamená, že je snad vidět, že i na ně někdy dojde. V tomto smyslu si myslím, že to je dobrá zpráva, že se podařilo získat dostatečné množství důkazů a podařilo se najít pachatele.

Ale že to bude mít zásadní dopad na politickou kulturu v České republice a na politiky, to bych si úplně nesliboval.