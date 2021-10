Na den archeologem. V Merbolticích začal výzkum zbořeného kostela, zúčastnit se mohou i místní

Po odstřeleném merboltickém kostele zbyla jen čtyřhranná zvonice. A právě pod ní, uprostřed bývalého hřbitova, se od sobotního rána rozléhá cinkot různých nástrojů.

Výzkumníci se sklánějí se nad jednou sondou, což je dvacet centimetrů hluboký vykopaný čtverec metr na metr. „Měl by to být konec barokní lodi kostela,“ přibližuje pro Český rozhlas Sever archeolog Petr Lisek.

„Jestli je něco spojeno s krásným barokním zjevem kostela, tak je to tohle,“ ukazuje archeolog na jednu ze sond, která by laickému oku připadala nejspíš nejméně zajímavá. „Jsou to masivní kameny spojené maltou.“

Už na jaře tu archeologové tu provedli výzkum, aby věděli, kam sondy umístit. „Za pomocí georadarové techniky se podařilo objevit nejen půdorys barokního kostela, ale i strukturu ukrytou podzemí, která připomíná prostý venkovský gotický kostel,“ vysvětluje Petr Lisek.

„Zatím je rozvrženo šest sond, ale to není konečný počet,“ doplňuje doktorand Atilla Vatansever. „Sondou jsme se trefili do míst, kde už nebyla samotná stavba, ale hřbitov, takže se může stát, že najdeme tělo.“

Lidé, kteří se o výzkum zajímají, jsou na nalezišti vítání. Právě na neděli je totiž plánována hlavní výzkumná část.

Průzkum je součástí evropského projektu komunitní archeologie, do kterého se zapojili odborníci v Anglii, Polsku nebo v Holandsku.