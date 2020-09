Minář: Nechci přihlížet tomu, že se nic nezmění. Musí přijít něco nového, co změní dynamiku situace

Novým předsedou spolku Milion chvilek se stal Benjamin Roll. Stalo se tak po rezignaci dosavadního předsedy Mikuláše Mináře. Ten hodlá nyní založit hnutí, se kterým by se zúčastnil příštích sněmovních voleb, které proběhnou příští rok na podzim. Minář o rezignaci informoval prostřednictvím Deníku N a serveru Novinky.cz. Bývalý předseda spolku Milion chvilek byl hostem ve vysílání Radiožurnálu. Rozhovor Praha 14:13 28. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Minář představil také pozitivní plán spolku do budoucna. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O vstupu do politiky jste dříve mluvil jako o málo pravděpodobném kroku. Proč jste se to nakonec rozhodl zkusit?

Protože jsem postupem času, a tím jak se vyvíjela situace, dospěl k tomu, že mi nic jiného nezbývá. Když se to nestane, tak úsilí – plné Letné, shromáždění po celé republice – mohou nakonec jít vniveč a energie se může rozplynout.

Minář z Milionu chvilek je podle deníku The Times jednou ze světových vycházejících hvězd Číst článek

Protože jsem přesvědčený, že za ty roky se zatím ukázalo, že zde není dostatečná síla na opoziční straně, která by dokázala zvrátit marasmus, do kterého nynější vláda tuto zemi vrhá. Já tomu nechci jenom přihlížet a chci udělat všechno pro to, aby se to zvrátilo a abych přispěl k tomu, že po příštích volbách tady bude stabilní vláda.

V parlamentu je nyní devět stran a každá z nich něco nabízí. Proč by měla vzniknout další strana a co vy můžete nabídnout jiného? Co je to, co podle vás lidem chybí?

Myslím si, že lidem chybí naděje a více zkušených, kvalitních a kompetentních osob v politice. Chybí zde výrazné osobnosti, které mají této zemi co nabídnout – velká vize, velká energie.

Jakkoliv si nemyslím, že je opozice nějak „na odpis“, jsou tam pozitivní trendy, je tam celá řada slušných lidí. Já to kvituju. Myslím si, že je velmi dobrý trend, že se snad opravdu vážně uvažuje o koaliční spolupráci mnohých stran.

Když se podíváte na volební matematiku, tak to, že dojde na koaliční spolupráci prostě nestačí, protože 40 % není většina a evidentně, pokud se za tři roky nic výrazně nezměnilo, tak musí přijít něco úplně nového, co změní dynamiku zaseknuté situace a dá lidem naději.

Tím, že vzbudí kompetence a že se pokusí oslovit i tu část společnosti, kterou současná opozice z různých důvodů oslovit nedokáže. Pokud se toto nestane, tak se nic nezmění a tomu já nechci přihlížet.

Netříštit, ale spojovat

Když mluvíte o opozici, nebojíte se, že odčerpáte část voličů menších opozičních stran a tu opozici ještě víc roztříštíte? Přitom jste jako Milion chvilek volali po tom, aby se právě opoziční pro demokratické strany spojovaly.

Řeknu to jednoduše. Pokud se opoziční strany spojí – a já myslím, že to je opravdu jediná možná cesta, protože pokud by to neudělaly, je to obrovský hazard s budoucností této země – a skutečně vzniknou nějaké dva bloky, tak ani vznik nového hnutí, které nebude primárně namířeno jako konkurence k opozici, nemůže tyto bloky ohrozit tak, že by bojovaly o přežití.

Šéf KSČM Filip se má podle soudu omluvit spolku Milion chvilek. Spojil ho s kybernetickým útokem Číst článek

Pokud se nespojí, tak se asi nedá říct nic jiného, než že si možná zaslouží, aby tady vzniklo něco nového, co lidem dá naději, že to spojovat dokáže. Můj osobní přístup je, že samozřejmě udělám všechno pro to, abych netříštil, ale abychom dokázali spojovat. Nicméně nestačí mi čekat, jestli se to možná povede a možná nerozpadne a možná to tam nějak doklepeme.

Kde vy sám a vaše strana voliče chce vzít, pokud by neměla odčerpávat z těch opozičních stran?

Tohle je zatím předčasná otázka. Já se snažím komunikovat s celou řadou velmi zajímavých osobností z Prahy i z regionů. Zatím neříkáme žádná jména, protože ti lidé mají své profese a teď stojí před vážným důležitým rozhodnutím, jestli do toho skutečně půjdou. Já to s nimi nemám předjednané.

V tuto chvíli je to tak, že já jsem takřka rozhodnut, proto jsem také podal demisi na předsedu Milionu chvilek. Nicméně pokud do toho půjdeme, pak uděláme všechno pro to, abychom cílili na ty voliče, na které současné opoziční strany cílit nedokážou.

Já jsem za dva, tři roky, co jsem objížděl tuto zemi, zjistil, že je tady skutečně velké množství lidí, kteří nemají koho volit tak, aby byli spokojeni. Jsou to často dokonce voliči vládních stran. Já si teď píšu s voliči hnutí ANO, kteří říkají: „Hele já si uvědomuju, že pan Babiš je nic moc, ale já nevidím alternativu“.

Cílíme na širokou základnu, ale především na zklamané voliče.

Milion chvilek Spolek Milion chvilek vzniknul po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017, které vyhrálo hnutí ANO. Kritizuje především premiéra Andreje Babiše (ANO) za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Největší demonstrace Milionu chvilek, která proběhla vloni v červnu v Praze, se zúčastnilo podle pořadatelů až 250 tisíc lidí.