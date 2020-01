Minář z Milionu chvilek je podle deníku The Times jednou ze světových vycházejících hvězd

Šestadvacetiletý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je v článku The Times označován za hlavního strůjce největších masových demonstrací, které Praha zažila od listopadu 1989. Je mu tak připisována klíčová zásluha na tom, že jsou především mladí lidé v Česku znovu v ulicích a zajímají se o současnou politickou situaci.

Spolek Milion chvilek v roce 2019: dvě zaplněné Letné a další desítky demonstrací po celém Česku Číst článek

Britský deník konkrétně vyzdvihuje snahu demonstrantů, kterých se na Letné ke konci minulého roku sešlo přibližně 250 tisíc, vyjádřit nespokojenost s hlavními politickými představiteli v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a prezidentem Milošem Zemanem a jejich touhu bojovat za vládu práva nebo proti korupci.

„Chceme se víc zaměřovat na lidi a práci s nimi. Nejde už pouze o to, jestli rezignuje premiér, nebo ne. Jde právě o aktivní lidi, kteří se mnoha způsoby angažují, a za druhé, aby to skutečně byla záležitost celé republiky a místních skupin, ne jenom velkých viditelných akcí v Praze,“ uvedl již dříve pro Český rozhlas Minář. Deník The Times považuje díky dosahu a povaze protestních akcí Mikuláše Mináře za novou klíčovou postavu na české politické scéně.

Článek si také všímá Minářovy image, kterou charakterizuje oblečení žluté barvy, i podobnost s hercem Damianem Lewisem známého ze seriálů Ve jménu vlasti nebo Miliardy.

Vycházející hvězdy

Předseda spolku Milion chvilek se díky zařazení do seznamu dostal do společnosti zajímavých osobností, jakými jsou například španělská princezna Leonor, nejmladší člen japonského kabinetu Shinjiro Koizumiho, organizátor protestů v Hongkongku Jimmy Sham nebo generál íránských Revolučních gard Kásem Solejmání, který přišel den po zveřejnění seznamu o život při americkém útoku v Bagdádu.

Jak upřesňují editoři The Times, z dvacítky zařazených osobností se některé na vstup do veřejného dění dlouhodobě připravovaly, jiné byly do veřejného života vrženy překotným vývojem událostí.