‚Hodně nestandardní záležitost.‘ Krok ministra by mohl zvrátit verdikt v kauze údajné Zemanovy rakoviny

Akademický výrok bez přímého vlivu. Takový bude výsledek stížnosti ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) k Nejvyššímu soudu, kterou podal na žádost prezidenta Miloše Zemana.



Hrad se na Kněžínka obrátil poté, co policie odložila trestní oznámení kvůli výrokům brněnského politika Svatopluka Bartíka o tom, že prezident trpí rakovinou.



Krok šéfa resortu je však podle oslovených odborníků na trestní právo „mimořádně nestandardní“. V praxi totiž takový postup není běžný, jak přiznává v dokumentu i sám ministr.



Záměr Hradu je však zřejmý: pokud by soud stížnosti vyhověl, mohlo by to otevřít cestu pro dohled nadřízeného státního zástupce. A ten má pravomoc případ znovu otevřít.

„Nejde o podezření z trestného činu.“ Takový postoj zaujali loni v prosinci brněnští kriminalisté k údajné pomluvě prezidenta. Bartík totiž předloni napsal na Facebook, že Zeman trpí rakovinou a zbývá mu pár měsíců života. Rozhodnutí vyšetřovatelů zkraje února potvrdil také státní zástupce Arné Nekula.

Ani ne po měsíci ovšem z kanceláře ministra spravedlnosti odešel zcela jiný verdikt: vyšetřovatelé a státní zástupce nepostupovali podle zákona. Podle Kněžínka, který se tak ztotožnil s názorem Hradu, podezření z pomluvy nadále trvá. Nekula argumentoval mimo jiné tím, že se neprokázal zlý úmysl. To ale šéf resortu nyní zpochybňuje.

„Podezřelý si přitom v předmětné věci musel být vědom závažnosti a dopadu svého jednání, včetně možného vyvození trestní odpovědnosti, když o údajném onemocnění zveřejnil nepravdivou zprávu způsobem, který byl způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u (…)a (…),“ píše se v stížnosti Kněžínka, kterou ministerstvo zveřejnilo minulý týden na svém webu.

Stížnost bez vlivu

Ministr tak v dokumentu žádá, aby Nejvyšší soud konstatoval porušení zákona ze strany Městského státního zastupitelství v Brně, a to hned ve čtyřech případech. Jeho stížnost je však specifická – na případ nebude mít ve výsledku přímý vliv. Vzhledem k tomu, že míří v neprospěch Bartíka, se kterým navíc ani nebylo zahájeno trestní stíhání, senát pod vedením Milady Šámalové může vyřknout pouze akademický výrok.

„Jestliže Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon ve prospěch obviněného (v tomto případě podezřelého – pozn. red.) anebo ve prospěch nebo v neprospěch jiné osoby, rozhodne pouze akademickým výrokem, jímž vysloví takové porušení zákona, ale není oprávněn zrušit napadené rozhodnutí ani řízení mu předcházející,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí soudu Petr Tomíček.

Ze strany Kněžínka tak nejde o standardní krok. „Samo o sobě podání stížnosti v neprospěch obviněného je relativně málo častá záležitost. Pokud by totiž Nejvyšší soud shledal, že je oprávněná, nemůže s tím fakticky nic dělat. Má to ale někdy smysl z judikaturních důvodů,“ řekl redakci Filip Ščerba z katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Postup v případu Bartíka pak Ščerba označuje za zcela mimořádný. „Když ta stížnost pro porušení zákona směřuje přímo proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení o nestíhání určité osoby, je to opravdu hodně nestandardní záležitost,“ pokračoval s tím, že stížnost v neprospěch obviněného se většinou podává proti zprošťujícím rozsudkům u soudu.

Jeho slova potvrzuje také advokát Tomáš Sokol. Podle něj tak ministr zkouší, co soud snese. Sám Kněžínek totiž v dokumentu píše, že stížnost podává s vědomím, že „v trestněprávní vědě je zastáván názor, podle nějž proti rozhodnutí státního zástupce o odložení věci není možné podat stížnost pro porušení zákona“. „Jinak řečeno: my to zkoušíme,“ shrnuje Sokol.

Podle Sokola navíc stížnost není v případě prokázání zlého úmyslu ani dostatečně zdůvodněna: „Mohl (Bartík – pozn. red.) si být vědom toho, že tato informace asi nepotěší toho, o kom se mluví. V stížnosti je to sice řečeno, není to ale nějak zásadně dokládáno. Řekl bych, že to je průzkum, jestli to projde. Není tu nějak zdrcující argumentace.“

Sokol se zároveň v celé věci přiklání spíše na stranu vyšetřovatelů, podle něj se totiž podstata trestného činu pomluvy příliš nenaplnila. „Pomluva je nepravdivý údaj, který je způsobilý přivodit negativní důsledek. Například když o někom prohlásím, že má AIDS nebo jinou ošklivou nakažlivou chorobu, tak ho mohou v důsledku propustit třeba z práce. Kdežto když o někom prohlásím, že má – byť i nepravdivě – rakovinu, tak u většiny lidí vzbudím spíše soucit, než štítivost, což je také ale samozřejmě iracionální,“ popsal.

Ovšem i on připouští, že s ohledem na kampaň před prezidentskými volbami to Zemanovi uškodit mohlo. „Uvažoval bych o tom snad jedině v případě předvolební kampaně, že by ji to mohlo ovlivnit ve smyslu, že ho nemá smysl volit,“ doplnil expert na trestní právo.

Otevření případu

Rozhodnutí Nejvyššího soudu nebude mít na odložení věci přímý vliv, mohlo by to ovšem otevřít cestu pro dohled nadřízeného státního zástupce. A ten má pravomoc – pokud by tedy soud stížnosti vyhověl – případ znovu otevřít. To by mohl být současně také důvod, proč se Hrad na Kněžínka obrátil, jak naznačuje i odpověď hradního právníka Marka Nespaly.

„Právní názor Nejvyššího soudu by měl být vodítkem pro nadřízené státní zastupitelství ohledně výkonu dohledu nad dozorem řízení. Pokud se Nejvyšší soud jako nejvyšší autorita v oblasti trestního práva ztotožní s názorem naším a názorem pana ministra spravedlnosti, tak legitimně očekáváme, že státní zastupitelství bude konat,“ řekl Nespala pro server iROZHLAS.cz na dotaz, co od rozhodnutí soudu očekává.

Nespala tak trvá na stanovisku, že se Bartík dopustil trestného činu, a to zřejmě se zlým úmyslem. Státní zástupce Nekula ani policie ale zlý úmysl neshledali. Nekula kromě jiného uvedl, že Bartíkův profil na Facebooku byl neveřejný, politik tedy nijak neovlivnil jeho masové šíření, a naopak svůj příspěvek v krátké době stáhl.

Nespala tak trvá na stanovisku, že se Bartík dopustil trestného činu, a to zřejmě se zlým úmyslem. Státní zástupce Nekula ani policie ale zlý úmysl neshledali. Nekula kromě jiného uvedl, že Bartíkův profil na Facebooku byl neveřejný, politik tedy nijak neovlivnil jeho masové šíření, a naopak svůj příspěvek v krátké době stáhl.

Druhá část trestního oznámení mířila na možné poškození cizích práv. I v tomto ohledu ale státní zástupce dospěl k názoru, že faktické následky nebyly u Zemana doloženy, a to ani v osobní či rodinné rovině.

K aktuálnímu vývoji v případu se nechtěl Nekula příliš vyjadřovat. „Byť se s ministrem spravedlnosti podanou stížností pro porušení zákona v této věci neztotožňuji, zejména pak s ohledem na její odůvodnění, nepovažuji za vhodné ani účelné stížnost, a argumentaci v ní uvedenou, dále jakkoliv komentovat,“ uvedl. Možný politický tlak na svoji osobu nepřipouští. „Nepřiměřený tlak na svoji osobu pak v této souvislosti nepociťuji,“ doplnil.

Že by šlo o nestandardní postup, ministerstvo spravedlnosti odmítlo. Ročně resort podle mluvčího Vladimíra Řepky podá stížností pro porušení zákona desítky. Jen letos jich Kněžínek adresoval Nejvyššímu soudu celkem 39. Sám ministr na dotazy redakce i přes opakované urgence nereagoval.