Turecký velvyslanec odsoudil Zemanův výrok, že Ankara je spojencem Islámského státu

Turecké velvyslanectví v Praze se ohradilo proti výrokům prezidenta Miloše Zemana, že Turecko je faktickým spojencem teroristického uskupení Islámský stát (IS). Vyjádření považuje za nepřijatelné, podle ambasády vychází z nepodložených obvinění. Velvyslanec Ahmet Necati Bigali v prohlášení zdůraznil, že Turecko bylo zakládajícím členem globální aliance proti IS. Praha/Ankara 17:26 20. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turecký velvyslanec v Česku Ahmet Necati Bigali | Zdroj: Turecké velvyslanectví v ČR

Zeman v úterý při návštěvě Karlovarského kraje na dotaz, proč Turecko útočí na Kurdy, kteří bojují s islamisty, uvedl, že „Ankara je faktickým spojencem IS“. Podle něj Turecko zprostředkovávalo některé logistické operace pro zásobování Islámského státu, jako vývoz ropy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle Zemana vsadil na islamizaci země.

„Výroky prezidenta Miloše Zemana o Turecku jsou nešťastné, nepřijatelné a jsou založené na nepodložených obviněních,“ uvedl Bigali. Turecké velvyslanectví podle něj Zemanova slova ostře odmítá.

„Turecko jako aktivní člen globální koalice proti IS od jejího založení tvrdě bojovalo proti IS jak vlastními prostředky, tak svými příspěvky pro tuto koalici. V tomto směru to byla právě zásadní role, kterou sehrálo Turecko, co pomohla přeměnit IS v neefektivní teroristickou organizaci,“ uvedl velvyslanec.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu nechtěl Zemanovy výroky komentovat. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) označil Turecko za spojence v NATO a zdůraznil jeho význam pro řešení syrského konfliktu.

Některé kurdské organizace dlouhodobě bojují za osamostatnění oblastí v Turecku a dalších státech obývaných kurdskou menšinou. Turecko považuje kurdské milice, které v Sýrii bojovaly s islamisty, za teroristy.