‚Pošlu to po Monice.‘ V pletichách s tendry figuruje i Chovancova exnáměstkyně. Resort její práci chválí

Exnáměstkyně a nynější vedoucí oddělení strategií ministerstva vnitra Monika Pálková vystupuje v kauze kolem nemocničních zakázek významněji, než se dosud vědělo.

Ve své výpovědi o ní mluví obviněný lobbista Tomáš Horáček, podle kterého Pálková zmanipulovala čtyřicetimilionový tendr na vnitru výměnou za lukrativní zakázku pro rodinnou firmu.

Její jméno figuruje rovněž v policejních dokumentech, které server iROZHLAS.cz prostudoval. Vyšetřovatelé mnohaměsíčním sledováním zjistili, že se Pálková účastnila schůzek, na kterých se domlouvala zmanipulovaná zakázka na úklid v Nemocnici Na Bulovce.

Resort její setrvání ve funkci brání tím, že Pálková není obviněná a v práci dosahuje vynikajících výsledků. Má i bezpečnostní prověrku. Původní zpráva Praha, Košice 6:00 23. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková | Foto: Milan Malíček / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zmanipulovaný tendr na úklid v Nemocnici Na Bulovce je jen jednou částí výměnného obchodu s veřejnými zakázkami, tvrdí ve své výpovědi obviněný ústecký podnikatel Tomáš Horáček. Propojuje přitom Bulovku přímo s resortem vnitra. A ukazuje na bývalou náměstkyni Moniku Pálkovou.

Nejnovější obvinění za nemocniční zakázky: lobbista vypověděl, že úplatek chtěli schovat při prodeji firmy Číst článek

Ta se podle něj dohodla se stíhanou exředitelkou Bulovky Andreou Vrbovskou, že jí zařídí čtyřicetimilionový grant na ministerstvu vnitra. Na oplátku Vrbovská přítelkyni Monice nabídla tendr na úklidové služby u ní v nemocnici. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 149 milionů.

Monika Pálková Na ministerstvu vnitra působí od roku 2007.

V únoru roku 2014 se stala náměstkyní ministra vnitra pro sociální, zdravotní a právní zabezpečení, bezpečnostní výzkum a programové řízení. Jako nominantku KDU-ČSL ji jmenoval bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Z KDU-ČSL Pálková vystoupila na konci roku 2017.

V téže době ji z pozice náměstkyně odvolal tehdy nový ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar. Důvodem mělo být zrušení její pracovní sekce.

S manželem Danielem Pálkem v roce 1995 založila společnost TSB, jež je rovněž stíhaná v kauze Bulovka. Firmu spoluvlastnila do roku 2010.

Tendr měla dle dohod popsaných Horáčkem získat společnost TSB, kterou vlastní stíhaný manžel Pálkové Daniel a kterou s ním patnáct let ovládala i Pálková. Pomáhat se „správným“ nastavením tendru měl právě Horáček, o jehož výpovědi obsáhle informovaly Lidové noviny.

Pálková označila Horáčkovu výpověď za nepravdivé „úvahy“.

„Komentování těchto úvah považuji za zcela irelevantní a sdělení považuji za nepravdivé,“ vzkázala přes svého advokáta Martina Dostála serveru iROZHLAS.cz Pálková.

Její jméno ale nezmiňuje pouze Horáček. V policejních dokumentech k případu je Pálková uvedena jako osoba, která se účastnila schůzek, na kterých Vrbovská s Pálkem „ladili“ detaily tendru na úklid na Bulovce. Třeba to, že TSB nakonec nezíská zakázku pro pro sebe, ale stane se subdodavatelem vítězné společnosti MW-Dias (viz box).

Schůzka v hotelu Paříž

„Dne 16. 11. 2017 se schází v hotelu Paříž (vyhlášený pražský hotel - pozn. red.) MUDr. Andrea Vrbovská s Ing. Monikou Pálkovou, která je manželka Daniela Pálka. V průběhu jejich schůzky přichází právě Mgr. Daniel Pálek. Z konceptu jejich hovoru vyplývá, že MUDr. Andrea Vrbovská s Mgr. Danielem Pálkem počítá jako s vítězem předmětné veřejné zakázky,“ popisují jedno ze společných setkání vyšetřovatelé.

Jindy policisté zachytili, jak Vrbovská o Pálkové hovoří jako o poslíčkovi „upravené“ zadávací dokumentace na úklid.

„Andrea Vrbovská pak ještě potvrzuje Mgr. Danielu Pálkovi, že následující pondělí, tedy 30. 1. 2017 mu pošle opět aktuální znění zadávací dokumentace po jejím doplnění ze strany Ing. Františka Nováka (nástupce Vrbovské, taktéž obviněný – pozn. red.), po jeho manželce Monice, se kterou se ten den uvidí,“ stojí v protokolu.

Tomáš Horáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pálková odmítla jednotlivosti z policejních dokumentů komentovat, pouze zdůraznila, že dosud nebyla obviněna. „Ke spekulacím týkajícím se tzv. případu zmanipulování tendru na úklid v Nemocnici Na Bulovce uvádím, že jsem nebyla obviněna ze žádného protiprávného jednání,“ vzkázala.

Zakázka na simulace zásahů u leteckých nehod Zakázka odstartovala v říjnu 2017.

Ministerstvo vnitra poskytlo k řešení projektu zhruba 40 milionů korun třem univerzitám: Západočeské univerzitě v Plzni, Univerzitě Pardubice a Technické univerzitě v Košicích.

V pardubické univerzitě působí Vladimír Němec, v té košické Stanislav Szabo.

Zmiňovaní se podle Němce znají přibližně od roku 2004. Pracovali spolu pro České vysoké učení technické, nyní se potkávají na univerzitě v Košicích.

Horáček vypověděl, že z projektu měly být vyváděny peníze skrze položky na mzdy, za přiklepnutý grant měl Szabo Vrbovské dát odměnu „v řádu milionů“.

Szabo i Němec tvrdí, že jejich projekt je naprosto transparentní.

Totéž zopakovalo po dotazu na svou zaměstnankyni i ministerstvo vnitra. „Ministerstvo vnitra nedisponuje žádnou takovou informací, která by odůvodnila zahájení řízení o zproštění výkonu služby jmenované státní zaměstnankyně. Monika Pálková ve služebním hodnocení opakovaně dosahuje vynikajících výsledků. Má bezpečnostní prověrku,“ uvedla mluvčí resortu Hana Malá.

Vnitro nemá pochybnosti ani o grantu na simulaci zásahů u leteckých nehod. Resort argumentuje striktním systémem kontrol a pravidelnými zprávami o řešení projektu. Grant Pálková nicméně podle Horáčka „přiklepla“ dávnému příteli Vrbovské, expertu na leteckou dopravu Stanislavu Szabovi.

‚Dlouhé, dlouhé roky‘

„Ve stejné době, kdy se začala připravovat zakázka na úklid, tak se domluvila paní dr. Vrbovská s paní Pálkovou, že paní Pálková zajistí prostřednictvím své funkce na ministerstvu vnitra grant pro tehdejšího blízkého přítele paní dr. Vrbovské,“ sdělil policistům Horáček s tím, že mělo jít o Szaba.

Právě letitý vztah mezi oběma zmíněnými podle stíhaného podnikatele stál na počátku kšeftů s veřejnými zakázkami. O přátelství s bývalou ředitelkou pražské nemocnice se pro server iROZHLAS.cz rozhovořil i samotný Szabo.

Nemocnice Na Bulovce | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

„Pocházíme z vedlejších vesnic, vyrůstali jsme spolu. Chodili jsme spolu na základní školu. Já jsem působil v Praze, kde ona byla už dlouhé roky, tak si myslím, že je normální, že jsme se tam scházeli,“ přiblížil vztah s Vrbovskou Szabo. Ten je momentálně děkanem na Letecké fakultě Technické univerzity ve slovenských Košicích.

„Ale známe se i jako rodiny – dlouhé, dlouhé roky, o kterých pan Horáček ani netuší,“ doplnil.

Zakázka na úklid v Nemocnici na Bulovce K manipulacím s tendrem podle policie docházelo v letech 2016 a 2017. Cena zakázky se odhadovala na 149 milionů korun.

Podle policistů Andrea Vrbovská informovala Horáčka o tom, že zakázku pro úklid má získat společnost TSB Daniela Pálka.

Jeho společnost ale nakonec podala nejvyšší nabídku, a tak vyhrála firma MW-Dias, se kterou se Horáček za zády Vrbovské domlouval. Za zakázku pro společnost měl získat úplatek ve výši 7,2 milionu korun.

Veřejná zakázka ale nakonec nebyla nikomu přidělena. Jeden z uchazečů totiž podal stížnost na antimonopolní úřad.

Kvůli zakázce na úklid kriminalisté stíhají Horáčka, bývalé ředitele nemocnice Andreu Vrbovskou a Františka Nováka, Daniela Pálka a další čtyři lidi. Obviněna je rovněž společnost TSB.

Stejná čísla, konkrétní lidé

Szabo se v současnosti skutečně na projektu podílí. Je jedním z klíčových řešitelů na univerzitě v Košicích.

I další podrobnosti týkající se grantu, které Horáček na výslechu ve věznici uvedl, víceméně přesně odrážejí realitu.

Petr Novák, který grant za ministerstvo vnitro uzavíral, potvrdil, že projekt měla na starost skutečně Monika Pálková. „Ano, na konci roku 2017 byla ona mojí představenou, byl jsem zařazen v její sekci, tudíž to bylo u ní v působnosti,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz úředník.

Horáček byl přesný i v číslech, která se s projektem pojila, věděl rovněž o zaměstnancích, kteří na grantu pracovali.

„Nevím, odkud nabral tyto informace, protože já jsem mu je určitě nepodával. Jde vidět, že je to člověk, který zasahoval do mnoha sfér života, jestli už do politického nebo byznysového v Česku – a kde čerpal tyto informace, mi fakt není známé,“ uvedl Szabo s tím, že s Andreou Vrbovskou prý nikdy cíleně projekt neřešil.

„Všechna jeho tvrzení jsou absolutně ničím nepodložitelná, pro žádné svoje tvrzení nemá důvod ani důkaz,“ doplnil Szabo. Podle něj je financování projektu naprosto transparentní.

‚Právo na lži‘

Horáček například vypověděl i to, že odborným garantem, tedy hlavním řešitelem projektu, je český expert na leteckou dopravu Vladimír Němec. Jmenoval i projektovou manažerku, což jsou všechno neveřejné inoformace.

Současně podnikatel upozornil, že i Němec se měl účastnit výše popisovaných pletich.

‚Byla to věc špatná, ale nezbytná.‘ Obviněný podnikatel Horáček popsal, jak manipuloval zakázky Číst článek

„Z jeho strany je to lež, ale má na to asi právo. Nebo jak jsem pochopil, on asi může říkat, co chce,“ reagoval Němec.

Na poznámku o tom, že o Horáčkově popisovaném schématu nemusel vědět, odpověděl: „To je pravda. Ale to je právě potřeba zeptat se lidí, kteří údajně byli na tom jednání,“ odvětil Němec.

Narážel na Horáčkův výslech. Lobbista vypověděl, že se on, Vrbovská i Pálkovi setkali v listopadu roku 2016 na koncertu Petra Hapky v O2 Aréně. Na akci se podle Horáčka domlouvaly detaily „výměny zakázek“.

A jak Horáčkovu verzi příběhu přijali hlavní aktéři kauzy?

Pálek položil telefon ihned potom, co se dozvěděl, že mluví s novinářkou. Vrbovská má odpojené telefonní číslo. Ke kauze se veřejně vyjádřila pouze jednou. Na otázku novinářů, co říká na své obvinění, odpověděla: „nic“.

Se stíháním ale ani jeden z obviněných nesouhlasí. V lednu Nejvyšší státní zastupitelství zamítlo jejich stížnosti proti zahájení trestního stíhání v dané kauze jako nedůvodnou.