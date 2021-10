Kubek: Je to klid před bouří. Nemocnice začínají odkládat zákroky, na covid jsme ale připraveni

Epidemie koronaviru znovu sílí. Laboratoře za pátek odhalily 4224 nově nakažených, což je nejvíce od poloviny dubna. A kromě počtu pozitivních testů je to vidět i na zátěži nemocnic. S koronavirem je teď hospitalizovaných 834 lidí. Drtivá většina pacientů s vážným průběhem přitom není naočkovaná. Jak jsou na tom nemocnice a zdravotníci popsal ve vysílání Radiožurnálu prezident České lékařské komory Milan Kubek. Praha 14:30 23. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Kubek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak to teď v nemocnicích vypadá? Je dostatek lékařů, sester? A jak na tom vůbec zdravotníci jsou, protože přece jen mají za sebou několik vln koronaviru?

Základním problém našeho zdravotnictví je právě nedostatek kvalifikovaného personálu a to, že například pracující lékaři jsou už poměrně ve vyšších věkových kategoriích. To je chronická bolest.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Milanem Kubkem

A pak samozřejmě ta obrovská zátěž, kterou si zdravotníci prošli. Bohužel 89 jich zemřelo, z toho 35 lékařů. I ta se na zdravotnických kolektivech samozřejmě podepsala.

Jinak v nemocnicích se dá stávající situace pořád označit jako klid před bouří. Je matematická jistota, že počty pacientů, kteří budou proudit do nemocnic, porostou. A nemocnice se už začínají připravovat. Bohužel už se začínají odkládat plánované výkony a připravují se na to, jak budou zase otevírat speciální covidová oddělení.

Covidová čísla rostou i v sousedním Rakousku. Tamní vláda ale přišla s opatřením, které by mělo kolapsu zdravotnictví předejít. Pokud bude na jednotkách intenzivní péče asi 600 pacientů, vyhlásí tvrdý lockdown pro neočkované. Mělo by touto cestou podle vás jít i Česko?

Chci věřit tomu, že se nám podaří proplout touto vlnou epidemie bez nutnosti lockdownu, ale čísla se skutečně nevyvíjejí dobře. Máme 15 procent pozitivních testů a je jasné, že v horizontu dvou tří týdnů budou denní počty nových případů přes 10 000.

Ale doufejme, že v nemocnicích už nebudeme mít přes 9000 pacientů díky tomu, že přece jen šest milionů lidí je naočkováno, někteří další nemoc prodělali, tak se nám podaří se udržet v číslech, aby se počty hospitalizovaných pohybovaly mezi dvěma a půl až třemi tisíci.

A kdyby to tak nebylo, šel byste tou rakouskou cestou?

Pak už nic jiného nezbývá. Prostě tady skutečně hrozí, že zdravotnictví bude kolabovat, že nebude schopno poskytovat další nezbytnou péči. Potom už je to záchranná brzda. Ale musíme dělat všechno proto, abychom se tomu vyhnuli.

Kolik zdravotníků se teď nechalo proti covidu-19 očkovat? Máte třeba zprávy, kolik z nich půjde na třetí dávku, případně už ji třeba i dostalo?

Máme naočkovaných 86 procent lékařů a 78 procent zdravotních sester, což je vysoko nad průměrem populace, který je 56 procent.

Většina kolegů, kteří mají možnost, tak na třetí dávku chodí, protože prostě vědí, že očkování je jediný způsob, jak mohou sebe - a nakonec potom i své rodiny - chránit před tím, aby nákazu nepřinesli z práce domů.

Vyřadil teď na podzim koronavirus v některé z nemocnic personál kvůli karanténám nebo izolacím, anebo je to právě rozdíl oproti loňsku, a to díky očkování?

Rozdíl je naprosto zásadní. Právě to, že se i České lékařské komoře podařilo prosadit, že zdravotníci byli prioritní očkovanou skupinou hned na začátku letošního roku, to zabránilo kolapsu zdravotnictví, protože byly doby, kdy jsme měli 1000 nemocných zdravotníků naráz. Poté se situace zásadním způsobem zlepšila. V jarní fázi epidemie jsme na tom po personální stránce už byli lépe, i když samozřejmě zdravotníci byli velmi vyčerpaní. Co se týká očkování, jsme asi připraveni.

Lituji, že jsem se nenechala očkovat, říká seniorka na oddělení, kde zdravotníci nenosí ‚skafandry‘ Číst článek

Díky zkušenostem z předchozích vln se daří covid-19 léčit efektivněji. Nasazovat účinnější léky dříve, než se pacient dostane do nemocnice. Ať jsou to třeba monoklonární protilátky, anebo třeba kortikoidy.

Samozřejmě máme už vyzkoušené algoritmy, jak léčit. Všichni lékaři mají informace, a to i od České lékařské komory, o tom, jak mají postupovat. Třeba rizikovější pacienty hned po prokázání nemoci směřovat právě na podání těch monoklonálních protilátek, které jsou takovou záchranou před vážným průběhem. Samozřejmě víme, co dělat.

Problémem trochu je , že někteří lidé - a jsou to právě ti, kteří nevěří očkování - nevěří vůbec zdravotnictví. Takže často přichází do zdravotnického zařízení pozdě.

Prostě jsou zalezlí v té své chaloupce, není jim dobře a dokud to udýchají, nikoho nezavolají. V momentě, kdy se začnou dusit, volají záchranku, ale to už je na takovouto moderní léčbu pozdě. Pak už jen léčba symptomatická, která bohužel často končí špatně.