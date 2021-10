Čekal jsem, že ministerstvo vytáhne připravená opatření. Nestalo se, reflektuje vývoj koronaviru Válek

Jste příští ministr zdravotnictví?

Těžko říct. Těch kandidátů je celá řada a teď zrovna jsem se s třemi z nich bavil v Jihlavě a diskutoval o budoucnosti českého zdravotnictví.

A kdo je favorit? Cítíte se jím být vy?

Nemyslím si, že jsem úplným favoritem. Myslím si, že třeba Vítek Vaňkovský by byl úžasný ministr zdravotnictví. Nebo Roman Kraus. Můj skautský vedoucí – tedy vedoucí Skautského parlamentního a junáckého oddílu, abych to trochu odlehčil – by byl také vynikající ministr zdravotnictví. Je to lékař Lumír Kantor, ale jinak ve skautu je to Bizon.

Jakou máte přezdívku vy, abychom se v tom zorientovali?

Já jsem Maťa.

Uvažoval jste, že byste přijal nabídku dosluhujícího premiéra Andreje Babiše (ANO) přijmout post už v jeho vládě místo odcházejícího ministra Vojtěcha, který míří na velvyslanectví v Helsinkách?

Ne, já jsem to spíše pochopil jako komplikovaný vtip, kterému jsem neporozuměl.

Je pravda, že odcházející ministr zdravotnictví uvedl, že z funkce neodejde, než bude nová vláda. Vy ale stále působíte ve vědecké radě ministerstva zdravotnictví, nebo ne?

Já jsem v ní působil, byl jsem dokonce místopředseda vědecké rady ministra zdravotnictví pana Vojtěcha, pak jsem byl odvolán. Teď mě zase pan ministr požádal, abych ve vědecké radě byl a zastupoval ty obory, kterými se zabývám – což jsou diagnostické obory.

Opožděná opatření

Pro Seznam zprávy jste o současné vládě řekl, že totálně rezignovala na řízení epidemie, cituji: Kašlou na to a chtějí nám – budoucí vládě – předat zdravotnictví v tom nejhorším stavu. To jsou vaše slova. Jaká opatření byste přijal, kdybyste byl ve funkci ministra zdravotnictví?

Já bych musel začít tu odpověď slovy, jaká opatření bych byl býval přijal před měsíci. Jaká opatření bych přijal nyní, to je velmi složité říct.

Chcete říct, že je pozdě?

Tak to, že na podzim bude nějaká vlna, to víme už zhruba rok. Víme, že tato virová onemocnění mají tyto vlny – ta vlna byla na západě a byla jenom otázka, kdy se k nám dostane. To, že jsou zhruba tři scénáře vývoje, to víme od profesora Ladislava Duška také zhruba od začátku srpna a pan ministr řekl, že má přichystané tři scénáře řešení současné situace.

Čekal jsem, že ty scénáře vytáhne a začne je realizovat, místo toho vytáhl nějaká opatření. A já to teď opravdu nemyslím negativně, protože já nemám špatný vztah s ministrem Vojtěchem a za mnoho věcí si ho vážím. Ale tady v tomto případě není nachystán scénář, který by měl vést k tomu, že z té nejhorší vlny a varianty se pomocí opatření, která jsou cílená a prodiskutovaná, dostaneme do té nejlehčí varianty vlny. Tak to ale není.

Podle vás jsou nyní možné tři cíle. První: co nejméně množství úmrtí na covid, druhý: co nejméně lidí na JIP a třetí: co nejméně hospitalizovaných. Tak co se pro to dá udělat?

Vždycky se dá udělat něco k tomu konkrétnímu dni, kdy se o tom cíli bavíme. Jinak se chystáte vyhrát mistrovství světa, když se zahajuje klasifikace a jinak, když jste prohráli tři zápasy po sobě v té skupině. A tady je potřeba si říct, že my jsme v situaci, kdy už se rozjela nejhorší varianta, kterou predikoval profesor Dušek. Ta situaci, i kdyby se dělalo cokoliv dnes, tak se bude dalších nejméně 10 dní zhoršovat.

Pokud se zavedou a pokud má vláda nachystaný nějaký systém opatření, která jsou vydiskutována, tak je šance, že za 10 až 12 dnů se ta situace postupně začne zlepšovat. Pokud je nemá vydiskutovaná a zase to budou – tak jako na podzim – náhodná opatření, kdy se vlastně až v praxi ukazuje, jestli fungují nebo nefungují, tak se ta situace dále bude zhoršovat. Pak já – nebo kdokoliv jiný, kdo bude ministrem nebo ministryní zdravotnictví - budeme v situaci, že začneme vlastně od začátku.

Dejme tomu, že budeme pracovat s teorií, že jste tím favoritem. Budete příští ministr zdravotnictví vy? Mohu si na to vsadit?

Určitě ne. Tedy záleží, jestli rád prohrávate.

Očkovací kampaň

Vy jste řekl, že opatření proti covidu už nesmí odnášet očkování. Jak toho chcete dosáhnout?

Tak těch cest je celá řada a zase neříkám, že toto je ta správná cesta. Teď odpovídám jako politik a samozřejmě pokud odborníci řeknou, že je to dobrá cesta i z pohledu odborného, pak také budou realizována. Například by očkování mohli mít testování zdarma. Dovedu si představit, že podmínka návštěvy seniorů v domovech seniorů bude test, který bude na místě, kteří očkovaní platit nebudou, a neočkovaní voličů budou muset platit.

Jakým způsobem chcete přesvědčit ty, kteří s zatím nechtějí nechat očkovat?

Kdybych věděl, jak to jednoduše udělat, tak to možná napíšu jako anonym panu premiérovi. Kvůli tomu, aby naši občané byli co nejrychleji za vodou.

