Obce obdržely na výstavbu a rekonstrukci chodníků 9,5 miliardy korun. Ke zvýšení bezpečnosti nedošlo

Obce obdržely na výstavbu a rekonstrukci chodníků v letech 2014 až 2023 celkem 9,5 miliardy korun. Projekty však nevedly k odstranění řady problematických míst a často nezajistily bezpečné přecházení osobám se sníženou schopností orientace. V tiskové zprávě k výsledkům kontroly to v pondělí uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ministerstva dopravy a pro místní rozvoj i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se závěry kontrolorů nesouhlasí. Praha 11:56 27. ledna 2025

Téměř tři čtvrtiny z 23 kontrolovaných projektů vykazovaly podle kontrolního úřadu vážné nedostatky. Některé chodníky obce neudržovaly, zarůstaly vegetací a parkovala na nich auta. „Množství a závažnost zjištěných nedostatků svědčí o špatném fungování systému podpory,“ uvádí NKÚ.

Ministerstvo dopravy upozornilo, že v Česku je 6258 obcí, které mají chodníky v naprosté většině případů v izolovaných sítích, a i v rámci obcí se chodníky nechovají jako jednotná síť. „Hlavní odpovědnost tedy musí mít vlastník těchto komunikací, což je obec,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Systém podpory je podle NKÚ administrativně náročný pro obě strany, a proto ho doporučuje změnit. Například podpora od státu a EU představuje 85 až 95 procent a obce pak financují i rekonstrukce komunikací, které to příliš nepotřebují, uvedl člen vedení NKÚ Jan Kinšt, který kontrolu vedl.

„Uváděná míra podpory 85 procent se vztahuje pouze na uznatelné náklady vyčleněné SFDI. Ve skutečnosti tento podíl tvoří asi 50 procent celkových nákladů akce,“ podotkl Jemelka.

Ministerstva dopravy a pro místní rozvoj podle NKÚ nevědí, jakých celkových výsledků chtějí podporou dosáhnout nebo jakých výsledků už bylo dosaženo. Nezajistily ani kontrolu toho, co s podporou státu a EU vzniklo. Úřad jako příklad uvádí, že fond dopravy celkem šestnáctkrát prodloužil příjemci podporu lhůtu pro předložení závěrečného vyhodnocení akce z let 2014 až 2015. Zprávu předložil až v době kontroly NKÚ v červnu 2024. Fond dopravy ji do ukončení kontroly neschválil.

Ministerstvo dopravy ale zdůraznilo, že realizované akce jsou podrobně evidované. „Ale s ohledem na individuální charakter těchto opatření není smysluplné tvořit celostátní analýzu a vyhodnocovat jejich dopady na území celé ČR, jak si to představuje NKÚ. Potřebnost jednotlivých opatření je přísně hodnocená a jejich příprava často trvá několik let,“ dodal Jemelka.

Proti závěrům se ohradilo i ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). „Závěry NKÚ vzbuzují dojem, že většina poskytnuté podpory nebyla správně zacílená. MMR s tím jako řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nesouhlasí,“ sdělilo ministerstvo. NKÚ hovoří o špatném fungování systému podpory a potřebě jej změnit, opomíjí ale podle MMR skutečnost, že podporu v letech 2014 až 2023 IROP poskytoval ve dvou na sebe navazujících programových obdobích.

„Zkušenosti z prvního období podpory komunikací pro pěší IROP 2014–2020 MMR výrazným způsobem promítlo do nastavení podpory v IROP 2021–2027. Ve druhém programovém období došlo mimo jiné ke snížení míry podpory, zpřísnění kritérií hodnocení přijatelnosti projektů nebo doplnění sledování jejich výsledků,“ uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj.

Dodalo, že na základě průběhu a výsledků kontroly NKÚ už přijalo nápravná opatření a iniciovalo kontroly u projektů, u kterých NKÚ poukázal na možné neúčelné a nehospodárné využití prostředků.