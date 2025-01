Třetina železničních spojů neprojde kontrolami ministerstva. Nejčastější je nesprávné řazení vagonů

Chybějící nebo zastaralé vagony bez klimatizace, bez zásuvek, nefunkční informační obrazovky a rozhlas - to jsou časté nedostatky v rychlících a expresech na české železnici. Kontrolami ministerstva dopravy neprojde třetina spojů objednávaných státem. Rezort tak rozšíří inspekce, nově budou moct vlaky kontrolovat taky krajští úředníci. Jak taková inspekce probíhá na místě zjišťoval redaktor Radiožurnálu. Reportáž Praha 9:14 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právě nesprávné řazení vagónů je podle Jana Přikryla nejčastější chybou dopravců | Foto: Martin Hurin | Zdroj: Profimedia

Při kontrole vlaku se inspektoři zaměřují hned na několik věcí. Zajímá je funkčnost informační tabule a rozhlasu, čistota interiéru, či zda ve vlaku nejsou graffiti. Dále kontrolují funkčnost a čistotu toalet.

V první kontrolované soupravě Jan Přikryl z ministerstva dopravy nedostatky nevidí. Přestupuje tak do vlaku jiného dopravce – Českých drah.

„Zkontrolujeme obdobné věci, jako v předchozím případě. Už vidíme v tomto voze, protože se jedná o vůz východoněmecké výroby z roku 1984, že nesplňuje informační systém, ani akustický, ani vizuální. Řazení není dodrženo,“ uvádí Přikryl. Tento vůz by tak v soupravě vůbec neměl být. „Tady má jezdit dělený vůz první a druhé třídy rakouské výroby,“ dodává.

Právě nesprávné řazení vagónů je podle zástupce ministerstva nejčastější chybou, a to napříč dopravci. Ti zařazují vozy zastaralé, případně žádné, čímž se ale zase zmenší kapacita spoje. Podle Českých drah jde o dlouhodobý problém s prodlužujícími se opravami vagónů, popisuje jejich mluvčí Petr Štáhlavský:

„Je to obvykle kvůli nějaké technické závadě, která se objeví během provozu. Stále platí ten dlouhodobý problém, že dopravci překračují lhůty a termíny, ve kterých by měly ty vozy zrevidovat, opravit a vrátit zpátky do provozu, a ty vozy potom samozřejmě v provozu chybí a my je musíme pak třeba nahradit jiným typem. Někdy, bohužel, jde i o starší typ.“

Takový problém však má východisko. Třeba Regiojet vyřešil problémy s kapacitou na lince z Kolína do Ústí nad Labem pronájmem nových souprav. Do jízdního řádu od nového roku nasadili nové jednotky 665. Zatím jsou dvě, třetí má dorazit v lednu či únoru, vysvětluje mluvčí dopravce Aleksandra Janoušek-Kostřicová.

Cesta do Berlína už bez červených sedaček. Knödelexpress přijde o ikonický jídelní vůz Číst článek

Úředníci ministerstva dopravy loni zkontrolovali stovku státem objednávaných spojů. To je zlomek ze všech vypravených vlaků. U třetiny našli nedostatky a uložili sankce za 1 200 000 Kč. Jedno porušení smluvních podmínek tak dopravce vyjde řádově na desetitisíce korun.

Teď se inspekce rozšíří. Kontrolovat státem objednávané dálkové spoje budou moct taky krajští úředníci.

„My jako ministerstvo dopravy máme omezené kapacity na tu kontrolní činnost a využíváme toho, že ty vlaky zčásti jezdí na území integrovaných dopravních systémů krajských a tudíž uzavíráme dohody s jednotlivými kraji, které už letos platí,“ říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Resort se na kontrolách dohodl zatím z osmi kraji. S dalšími smlouvy dokončuje.