Stát chce letos do české železnice investovat 39 miliard korun. Opraví nádraží a zrychlí vybrané tratě

Jeden z nejvýznamnějších železničních uzlů pro osobní i nákladní železniční dopravu v Česku čeká od letoška několikaletá kompletní oprava. Rozsáhlé práce v České Třebové začnou v následujících týdnech. A podobná obnova čeká letos třeba i královéhradecké nádraží. Stát má na letošek přichystané investice do železniční infrastruktury za 39 miliard korun, třeba i stavbu prvních úseků takzvaných rychlých spojení. Praha 13:09 4. ledna 2025

Stanice Česká Třebová je jedno z největších seřaďovacích nádraží v Evropě. Denně tudy projede několik stovek vlaků a překládají se tu nákladní kontejnery. Vedou tudy hlavní koridory na Prahu, Brno a Olomouc. 60 kilometrů kolejí a čtyři stovky výhybek se teď dočkají kompletní opravy po víc než půlstoletí.

„Česká Třebová včetně technologií a zejména trakční soustava jsou z 60. let a na hranici životnosti,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Opravy začnou v následujících týdnech a za plného provozu zaberou 7 let. Pro stát to znamená největší zakázku na železnici za poslední dekádu - přes 17 miliard korun. Na cestující by to mělo mít vliv minimální.

„Vždy se vyloučí jedno nástupiště a ostatní tu frekvenci zvládnou, takže si nemyslím, že by to mělo přímý vliv na snížení komfortu,“ přibližuje Svoboda.

Pro cestující se zlepší přístup do města i k nástupištím, vlaky stanicí projedou rychleji a za kratší dobu.

A další významné nádraží. Po nedalekých Pardubicích začne stát letos opravovat i v Hradci Králové. I to má zastaralé technologie až z 50. letech. Jejich výměna, příprava na zdvoukolejnění trati do Pardubic a další práce stát vyjdou na 12 miliard korun.

Rychlá spojení u Brna

Zrychlovat by se nemělo jen na některých nádražích, ale i mezi nimi. Správa železnic začne letos budovat první úsek takzvaných rychlých spojení.

„Začínáme s výstavbou dvou úseků rychlých spojení pro rychlosti 200 kilometrů za hodinu, a to mezi Brnem a Přerovem. Na to bude navazovat Moravská brána,“ přibližuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Takzvaná Moravská brána bude první úsek opravdové vysokorychlostní tratě s rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Ten začne stát stavět za dva roky.

V letošním roce se taky bude stavět trať z Prahy přes ruzyňské letiště do Kladna, doplňuje Jiří Svoboda. „V tomto desetiletí by to mělo být propojeno,“ přislíbil.

Celkově má jít letos do dopravy 160 miliard korun. Větší část však do dálniční sítě, kterou chce stát dobudovat do roku 2033. V následujících letech by se ale měl poměr veřejných peněz přiklonit k železnici.

„V těch dalších letech překonáme 200 miliard, s 30. lety už 300 miliard korun v souvislosti s vysokorychlostními tratěmi,“ uzavírá Martin Kupka.