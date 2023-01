Ve druhém kole voleb může být rekordní účast. Zúčastnit se jich chce až 82 procent lidí, říká průzkum

Více než polovina lidí je spokojená s tím že do druhého kola prezidentských voleb postoupili Petr Pavel a Andrej Babiš. 82 procent Čechů se plánuje finální volby zúčastnit. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median, který má server iROZHLAS.cz k dispozici. Toho se účastnilo 1051 respondentů starších 18 let.

