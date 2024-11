Policie pátrá po muži, který střílel u stanice metra Opatov. Varuje, aby se ho lidé nepokoušeli zadržet

Kriminalisté hledají muže, který ve středu střílel z krátké střelné zbraně u metra Opatov. Policie prosí veřejnost o pomoc při ztotožnění osoby či místa, kde by se mohl nacházet. V této souvislosti žádá k neprodlenému oznámení jakékoli informace na linku 158. Zároveň varuje, aby se hledaného nepokoušel nikdo sám zadržet, protože může být nebezpečný. Praha 13:27 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve středu 27. listopadu krátce po 22. hodině večer přijali operátoři tísňové linky 158 oznámení o muži, který střílí v ulici Chilská u metra Opatov. Několik policejních hlídek okamžitě vyrazilo na místo, ale nepodařilo se jim ho najít, uvedla Policie České republiky na svém webu.

Kriminalisté následně prověřili kamerové záznamy, na nichž se jim podařilo dohledat tohoto muže a zmapovat jeho jednání v metru.

Hledaný přijel stříbrným osobním autem a zaparkoval na autobusové zastávce přímo u metra. Na kamerách před metrem je zachycen v okamžiku, kdy zaparkuje, poté vystoupí z vozidla, za pas si ukryje zbraň a jde k eskalátorům.

Po krátké chvíli je již vidět, jak si zbraň vezme do ruky a postupně prochází metrem a evidentně někoho hledá. Svědek, který procházejícího muže se zbraní viděl, ho z dálky natočil na mobilní telefon.

Na videu je vidět, jak hledaný vyšel ven druhým východem, kde začal velmi hlasitě křičet a ze zbraně několikrát vystřelil do vzduchu. Následně opět došel ke svému vozidlu s nezjištěnou registrační značkou a odjel z místa pryč.

„Jedná se o muže ve věku kolem 30 až 40 let. Má dlouhé hnědé vlasy svázané do culíku, vousy s delší bradkou a byl oblečen do světlých kraťasů a tmavé mikiny s výraznými bílými ornamenty přes ruce a záda ve tvaru tygra,“ uvedla mluvčí policie Eva Kropáčová.

V současné chvíli policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví. V případě dopadení hrozí muži trest odnětí svobody v délce až dvou let.