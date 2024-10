Policie řeší případ částečné demolice. S bouráním domu poškozeného povodní majitelka nesouhlasila

Kriminální policie řeší případ zřejmě nelegální demolice rodinného domu poškozeného nedávnou povodní v Zátoru na Bruntálsku. Trestní oznámení podala majitelka, která o zbourání domu nevěděla. O případu v pátek informovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Zátor (Bruntálsko) 8:37 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budovu k demolici bez vědomí a souhlasu majitelů označil statik pozvaný obcí (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Krnovští policisté přijali v těchto dnech oznámení o částečné demolici neobývaného objektu v Zátoru-Loučkách, ke které mělo dojít dne 23. září bez vědomí a souhlasu majitelů. Nyní policisté zjišťují všechny okolnosti, vyslýchají osoby a vyžádali si potřebné dokumenty, které budou vyhodnocovat,“ uvedla Jiroušková.

Budovu k demolici bez vědomí a souhlasu majitelů označil statik pozvaný obcí. Místostarostka Jiřina Míčková (SNK) řekla, že obec si po opadnutí povodně pozvala statiky, aby označili nemovitosti, které jsou neobyvatelné, nebezpečné a čeká je demolice.

„Chtěli jsme tak zamezit vstupu do nebezpečných budov. Pohybuje se tady hodně dobrovolníků. Věděli jsme, že majitelé mají snahy se do svých domů vracet,“ řekla.

Tvrdí, že označení k demolici mělo tedy jen zabránit vstupu do budovy. „Demolici jako takovou nikdo nenařídil. Stala se chyba,“ řekla s tím, že objekt začal demolovat dobrovolník, který do obce s bagrem přijel pomáhat. Podle místostarostky to bylo jeho rozhodnutí.

Když začal poškozený domek strhávat, přiběhla majitelka, která jej zastavila a přivolala policii.

Podle některých statiků současná situace může podobným situacím nahrávat. Aktuálně o demolici poškozené stavby může rozhodnout v Moravskoslezském kraji jen statik. Starosta Mikulovic v Olomouckém kraji Roman Šťastný (STAN) uvedl, že v jejich případě musí demolici schválit vícečlenná komise. „Kontrola musí být,“ řekl.