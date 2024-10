Pavel podepsal vládní rozpočtovou novelu. Výdaje a schodek vzrostou kvůli povodním o 30 miliard korun

Výdaje a schodek letošního státního rozpočtu vzrostou kvůli povodním o 30 miliard korun. Vládní rozpočtovou novelu ve čtvrtek podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Peníze půjdou na odstraňování škod po povodních, které postihly v polovině září především Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Praha 10:42 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Schodek schválený na letošek vzroste z 252 miliard na 282 miliard korun. Peníze bude mít vláda k dispozici v rozpočtové rezervě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlava státu předlohu podle webu Hradu podepsala ve středu, den poté, co ji schválila Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze i hlasy opozičních poslanců. Senát rozpočty neprojednává. Novela bude účinná hned potom, co vyjde ve Sbírce zákonů.

Schodek schválený na letošek vzroste z 252 miliard na 282 miliard korun. Peníze bude mít vláda k dispozici v rozpočtové rezervě. O 30 miliard korun se také zvýší objem kapitoly Státní dluh.

Sněmovna požádala z podnětu opozice a se souhlasem ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) o to, aby významná část peněz šla na pomoc občanům a firmám a na odstranění povodňových škod na jejich majetku. Do konce října by pak měla dolní komora dostat od kabinetu informace k jednotlivým podpůrným programům.

Stanjura řekl poslancům, že stát uvolní na pomoc 40 miliard korun, neboť deset miliard vyčlení ve státním rozpočtu na příští rok. Částka podle ministra vychází ze zkušeností z minulých let, kdy státní rozpočet sanoval čtvrtinu škod.