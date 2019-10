Desítky tisíc lidí na Praze 3 byly kvůli havárii bez pitné vody. Oprava by měla být hotová odpoledne

Desítky tisíc lidí z pražského Žižkova, Jarova, Strašnic, Malešic, Vršovic a Vinohrad zůstaly ve středu večer bez pitné vody po havárii čerpací stanice v Praze 3. Vyplývá to z informací na webu a informační telefonní lince Pražských vodovodů a kanalizací a na facebooku starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka (TOP 09). Dodávky se během noci začaly obnovovat. Praha 7:15 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desítky tisíc lidí z pražského Žižkova, Jarova, Strašnic, Malešic, Vršovic a Vinohrad zůstaly ve středu večer bez pitné vody po havárii čerpací stanice v Praze 3 (ilustrační foto) | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

Voda přestala téct ve středu kolem 20.00, firma Pražské vodovody a kanalizace do oblasti přistavila čtyři cisterny. Na její informační lince byl pozdě večer pro volající nahraný vzkaz, že jde o havárii velkého rozsahu. Porucha postihla čerpací stanici Koněvova v Praze 3.

„Byla přerušena dodávka vody pro oblast Žižkova, Jarova, část Strašnic, Malešic, Vršovic a Vinohrad. V současné době probíhá přepásmování postižené oblasti. Během nočních hodin se dodávka vody postupně obnoví,“ zněl vzkaz na informační lince. Při přepásmování se do potrubí v oblasti dotčené poruchou pošle voda z jiné části vodovodní sítě.

Starosta Ptáček na facebooku zveřejnil fotografie z opravy vodovodního řadu na křížení ulic Koněvova a V Jezerách. „Přerušení dodávky vody se dotklo několika desítek tisíc obyvatel,“ napsal.

Havárie by měla být podle webu Pražských vodovodů a kanalizací opravena do čtvrtečních 15.00. Do té doby mohou mít lidé kvůli přesměrování vody odjinud ve vodovodu snížený tlak.