Kvůli opravě vodovodu je bez vody přes 20 000 Pražanů, přistaveny jsou cisterny

Přes 20 000 lidí na východě Prahy a další lidé v okolních obcích budou až do čtvrtečního rána bez vody kvůli opravám vodovodu. Plánovaná výluka začala ve středu v 03:00 a potrvá do čtvrtečních 02:30. Oznámil to mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

