Obnova vodovodů, výstavba rybníků nebo zavlažování. Boj proti suchu vyjde stát na 50 miliard

Stát plánuje - s přispěním evropských fondů - investovat v následujícím desetiletí 50 miliard do boje se suchem a nedostatkem vody. Téměř polovina peněz půjde podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na propojování vodárenských soustav, nejvíce v Středočeském a Jihočeském kraji. Šest miliard poté stát utratí na obnovu vodovodů, jak uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Praha 11:20 7. 5. 2019 (Aktualizováno: 12:11 7. 5. 2019)

Situaci okolo vody a sucha v české krajině v úterý řešila Koalice proti suchu, ve které kromě premiéra a ministrů životního prostředí a zemědělství zasedli ředitel ČHMÚ, Výzkumného ústavu vodohospodářského, zástupci krajů, agrární komory a další.

„Konkrétně je v plánu například vybudování přivaděče Praha - Kladno nebo posílení kapacity Východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové. Propojení vodárenských soustav pomůže se zásobováním vodou téměř pro tři miliony lidí,“ nastínil Toman.

Stát pak také plánuje rozšířit skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy další větví do Dobřan nebo propojit vodovody Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou. „Pro naši vládu je voda a strategie řešení problémů s vodou to nejdůležitější, co máme na stole, protože bez vody zkrátka není život,“ řekl Babiš.

Deficit z minulosti

Nyní je podle ministrů situace se suchem podstatně horší než vloni, prognóza srážek podle nich není příznivá.

„Do letošního roku vcházíme s obrovským deficitem minulých let. K němu se navíc bohužel teď přidal rekordně suchý duben, který situaci zhoršil. Takže z hlediska podzemních vod jsme v horší situaci, než na konci loňského dubna,“ okomentoval situaci pro Radiožurnál ministr Richard Brabec (ANO).

Jak už dříve uvedlo ministerstvo zemědělství, spolu se státním podnikem Lesy ČR plánuje stát podpořit v následujících třech letech mimo jiné rekonstrukci, obnovu, odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží.

Ministerstvo na to chce dát půl miliardy korun ročně. Podle něj jde o pokračování stávajících dotačních titulů, ale i nových. Žadatel bude moci dostat od státu na obnovu rybníku 80 procent z rozpočtu, zbytek bude ze soukromých peněz.

Ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech letech dalo na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun, většinou z peněz Evropské unie. Do budoucna plánuje investovat více peněz do zavlažování.

Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě století.