Rekordní rodičovský příspěvek. Po zásahu ombudsmana úřad ženě vyplatil 280 tisíc korun

Úřad práce musel po zásahu ombudsmana vyplatit ženě zaměstnané u zahraniční firmy rodičovský příspěvek skoro 280 tisíc korun. Informovali o tom tento týden pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv. Žena žije s dítětem v České republice, odkud pracuje na dálku z domu pro zaměstnavatele se sídlem v Portugalsku. Brno 10:13 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úřad práce musel po zásahu ombudsmana vyplatit ženě zaměstnané u zahraniční firmy rodičovský příspěvek skoro 280 tisíc korun (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Úřad práce a ministerstvo práce a sociálních věcí chybně určily, že příspěvek by mělo vyplácet Portugalsko. Správně to ale má být ten stát, kde dítě bydlí.

26:00 Ať mohou matky při rodičovské pracovat, vybízí STAN. ‚Stát jim přece platí za péči,‘ zní od lidovců Číst článek

„Matka úřadům doložila, že skutečně žije a pracuje v České republice. Úřadu práce vydala také potvrzení, že využila práce z domu do tří let věku dítěte přesně tak, jak to umožňuje portugalský zákon,“ vysvětluje Václav Rendl z kanceláře ombudsmana.

„Ombudsman proto dospěl k závěru, že má matka nárok na český rodičovský příspěvek, protože svou práci vykonává v podstatném rozsahu z České republiky,“ dodal Rendl.

Výplata sociálních dávek se řídí koordinačním nařízením Evropské unie. Pokud jsou rodiče výdělečně činní ve více členských státech, vyplácí dávky stát, kde jeden z rodičů skutečně pracuje a současně tam má dítě bydliště.