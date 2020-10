Prymula: Pracovní povinnost pro mediky měla být ve vyhlášení nouzového stavu uvedena

Jestliže ve vyhlášení nouzového stavu není zmínka o nařízení pracovní povinnosti pro mediky, tak je to chyba. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Právě povolání mediků do nemocnic byl jeden z hlavních důvodů, proč žádal vládu o vyhlášení nouzového stavu. Ústavní právník Jan Kysela ale už dříve pro server iROZHLAS.cz uvedl, že takovou povinnost vláda zatím nenařídila. Praha 15:05 4. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyhlášení nouzového stavu je potřeba především proto, aby vláda mohla přijmout nová opatření, odůvodňoval rozhodnutí Prymula.

Vyhlášený nouzový stav nemůže přinutit mediky jít do nemocnic. ‚Musí přijít další opatření,‘ říká Kysela Číst článek

Jako příklad často udával obavu z toho, že nákaza zdravotnického personálu ohrozí kapacitu nemocnic. Kdyby k tomu došlo, může v nouzovém stavu nařídit pracovní pohotovost nebo povinnou výpomoc mediků.

Takové usnesení ale podle ústavního právníka Kysely v dokumentu chybí. „Zatím zkrátka nebyla nařízena pracovní povinnost, to ale neznamená, že nařízena nebude. Vláda by musela přijmout další krizové opatření,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Ministr zdravotnictví v diskusním pořadu řekl, že nechce hodnotit právní význam dokumentu, jenž vláda schválila, ale zmiňovaná povinnost tam být měla. „Pokud to tam není, tak je to asi chyba,“ připustil. „Vyhlášení připravovali jak naši legislativci, tak ti vládní, protože je to usnesení vlády,“ dodal.

‚Medici již pomáhají‘

Zároveň se s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou shodli, že medici již pomáhájí. „Nejsem tady z hlediska své profese schopen říct, zda na základě tohoto dokumentu je možno nasadit mediky či nikoliv. Tam, kde je potřeba, tak ale medici pomáhají již dnes,“ řekl ministr.

Nouzový stav začne platit od pondělí 5. října na dobu 30 dnů. Na základě něj pak vláda omezila konání hromadných akcí. Zakázala vnitřní akce s účastí převyšující 10 lidí a venkovní akce s účastí nad 20 lidí. Zároveň nařídila, že odstup od jiných lidí musí být více než dva metry.