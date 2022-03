Současná covidová situace? ‚Spíš jarní ústup, na podzim se epidemie vrátí,‘ říká Pavlovic

V Česku se od pondělí rozvolnila další opatření proti šíření koronaviru. Na většině míst už lidé nemusí nosit ochranu úst a nosu. Vláda o tom rozhodla minulý týden díky příznivé epidemické situaci. Respirátory zůstanou nadále povinné jen v hromadné dopravě, ve zdravotnických a sociálních zařízeních, jako jsou třeba domovy pro seniory. O tom, zda to znamená konec epidemie, mluvil na Radiožurnálu náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic. Rozhovor Praha 13:29 14. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Respirátory jsou v Česku nadále povinné třeba v městské hromadné dopravě (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle údajů ministerstva zdravotnictví klesají počty nových případů nákazy koronavirem od poloviny února. Ubývá také lidí, kteří se s covidem-19 léčí v nemocnicích. V jaké fázi epidemie tedy teď podle vás jsme?

Momentálně oscilujeme na nízkých číslech. To znamená, v tuto chvíli ještě neuvidíme úplný pokles někam ke stovkám. Budeme následující týdny oscilovat u nižších hodnot, přibližně odpovídajících tomu předchozímu týdnu. Je možné, že dokonce v několika týdnech uvidíme i malý růst, což odpovídá stejné situaci v ostatních evropských zemích.

Je tedy namístě mluvit o úplném konci pandemie po dvou letech od jejího začátku, anebo jde o jarní ústup a máme být ostražití před podzimem?

Je to opravdu spíše ten jarní ustup. V létě bude incidence pravděpodobně velice nízká. Na podzim ale můžeme očekávat, že se nám epidemie v nějaké podobě vrátí a bude velice záležet na tom, jaká mutace zde bude aktuálně přítomna a jak moc se ten virus přes léto změní.

Už jsme řekli, že končí povinnost nosit respirátory třeba ve školách, zaměstnání nebo v obchodech. Neuvažovali jste zachovat respirátory právě třeba v obchodech nebo na některých hromadných akcí, kde se v uzavřeném prostoru potkává více lidí najednou, podobně jako v hromadné dopravě?

Bylo více scénářů, ale po domluvě s vládou byl vybrán tento, kdy i vzhledem k tomu, že přichází období teplého počasí, očekáváme velmi nízkou incidenci a velmi nízké riziko nakažení. Přesto bychom všem doporučovali respirátor v místech, která jsou významná vysokou koncentrací osob, nebo v případě, že se sami necítí dobře a nejsou si úplně jistí, jestli jsou, nebo nejsou zdraví. V tu chvíli by si měli sami vzít dobrovolně respirátor.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) připustil, že od dubna bychom respirátory mohli sundat úplně. Na základě čeho o takovém kroku budete rozhodovat? Co bude výchozí bod?

Bude jich několik. Jedná se o 21 kritérií, která posuzujeme v rámci Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) – od zatížení zdravotní sítě, incidence, zásahu rizikových skupin a počtu klastrů. Budeme hlídat i například počet pozitivních cizinců, protože budeme sledovat kontext jednotlivých ukazatelů a hlavně jestli zde nehrozí riziko eskalačního vývoje. To znamená, budeme to posuzovat v kontextu celé situace.

Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti)

Jak je to s testovacími místy v Česku? Ubývají výrazně rychle?

Tím, že klesá pokles zájemců, tak testovacích míst už není tolik, co bylo na začátku. Stejně tak se to týká i očkovacích míst. Přesto by v každém okrese nebo regionu mělo být dostupné minimálně jedno očkovací a testovací místo, a to tak, aby byla zajištěna možnost čerpat například ten jeden PCR test, který mohou občané stále ještě využít zdarma.

Jak říkáte, spolu s počtem nových případů klesá i tempo očkování proti covidu-19, nebo ubývají očkovací místa. Je stále namístě se očkovat, když epidemie teď před jarem výrazně ustupuje, abychom potom zase před podzimem neměli přehlcená místa, nebo se prostě počká na to, jak se situace vyvine?

Očkování bych rozhodně doporučil. Na základě stanoviska České vakcinologické společnosti má smysl se očkovat prakticky kdykoli, to znamená i teď, poněvadž očkování je opravdu tím jediným preventivním nástrojem, který brání tomu, abyste následně měli těžký průběh a některé další zdravotní problémy, například spojené s long covidem.

Právě před podzimem je to možná nejjednodušší si dojít na ty dvě dávky. Máme tady samozřejmě i novou vakcínu Novavax. Je tedy možné využít různé typy vakcín tak, aby to odpovídalo, pokud mám nějaké kontraindikace nebo nevěřím mRNA vakcínám.

A co ti, kteří už mají za sebou i třetí dávku očkování? Jaký tam bude vývoj? Počkáme na to, jak se situace bude vyvíjet?

Pokud máte třetí dávku, tak jste momentálně dostatečně chráněn před variantou omikron, ale pravděpodobně i dalšími, které by měly přijít. Tam je potom vhodné počkat na další vývoj. Ale jak říkám, na základě stanoviska EMA (Evropské lékové agentury, pozn. red.) a dalších organizací neočekáváme na základě současných dat, že by se potom očkovalo čtvrtou a pátou dávku.

U rizikových osob je možné, že se například další rok dostaneme k očkování podobně, jako je tomu u chřipky. Že se například budeme všichni přeočkovávat jednou ročně – nebo aspoň ti, kteří mají nějaké zdravotní komplikace.