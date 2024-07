Sněmovna podpořila zrychlení procesu rozvodu a následné úpravy péče o děti. Mohl by stačit jeden soud

Zjednodušení a zrychlení rozvodu i procesu hledání úpravy péče o děti z rozvedených manželství má zajistit od ledna novela občanského zákoníku, kterou v úterním úvodním kole podpořila Sněmovna. Předloha mimo jiné ruší požadavek na zjišťování příčin rozvratu manželství a také slučuje rozvodové a opatrovnické řízení. Praha 21:41 9. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po sloučení rozvodového a opatrovnického řízení bude možné v případech shody manželů, kteří mají nezletilé dítě, rozvést manželství v jednom soudním řízení (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Zakotví také povinnost rodičů zajistit dětem výchovu bez tělesného trestání a duševního strádání. Novelu nyní posoudí ústavně-právní výbor. Námitky vznášeli poslanci opozičního hnutí ANO, chtějí podávat úpravy.

Po sloučení rozvodového a opatrovnického řízení bude možné v případech shody manželů, kteří mají nezletilé dítě, rozvést manželství v jednom soudním řízení.

„Pokud jde o samotný průběh spojeného řízení, navrhuje se do něj vnést prvky, které jej učiní méně formální a potenciálně méně konfliktní,“ stojí v důvodové zprávě. Pokud se manželé na všem dohodnou, měl by být proces rozvodu manželství jednodušší i jinak. Předloha upouští například od jejich povinného výslechu.

I nadále by mělo platit, že pokud se manželé chtějí rozvést, bude muset o poměrech dítěte po rozvodu nejprve rozhodnout soud, to i v případě rozvodu smluveného. Zastoupení dítěte kolizním opatrovníkem by už ale nemělo být povinné, jestliže soud neshledá střet zájmů mezi rodičem a dítětem.

„Novela má za cíl především chránit rodinu, a to ve všech stadiích, to znamená i v okamžiku krize rodiny,“ řekla zpravodajka Eva Decroix (ODS). Kritičtěji se k některým částem předlohy stavěli poslanci ANO. Podle Aleše Juchelky novela spojuje nespojitelné věci tím, že se týká rozvodů a nepřijatelnosti fyzického trestání dětí.

„Ve druhém čtení budeme dávat pozměňovací návrhy,“ řekla Helena Válková. Mohly by se týkat vymezení fyzického trestání, zachování role kolizního opatrovníka, ale i možnosti dohody rodičů o opatrovnictví dětí a placení výživného po rozvodu bez rozhodnutí opatrovnického soudu. Decroix soudí, že takový postup by nebyl ve veřejném zájmu, zanikla by podle ní ochrana dítěte.

Předloha rovněž ruší rozlišování druhů péče o dítě na společnou, střídavou a péči jednoho rodiče. Už by se tak nerozlišoval takzvaný rezidentní rodič, tedy ten, který má dítě v péči, a nerezidentní rodič, který má pouze právo styku s dítětem. Jelikož rozvod manželství nemá podle ministerstva spravedlnosti žádný vliv na rodičovskou odpovědnost, měli by o dítě i nadále pečovat oba rodiče.

K zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí vedly požadavky Evropského výboru pro sociální práva. Za fyzické usměrnění dítěte ale rodiče nemají čekat nové postihy, podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) jde o deklaraci. „Cílem není trestat rodiče, ale podpořit výchovu prostřednictvím jiných výchovných prostředků,“ stojí v důvodové zprávě.

Bude možné postoupení pohledávky na výživném. „Tato možnost bude využitá v případě rodičů, kteří jsou solventní, ale odmítají výživné platit ze subjektivních důvodů,“ uvedl Blažek. Zvýší se také úrok z prodlení u dlužného výživného.