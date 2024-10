Sociální demokraty povede exministryně Maláčová. Do předsednické funkce ji zvolilo 101 delegátů

Sociální demokracii povede nově exministryně Jana Maláčová. Svůj hlas jí dalo na sjezdu strany v Hradci Králové 101 ze 152 přítomných delegátů. Ti tak Maláčovou upřednostnili nad jejím protikandidátem Jiřím Dienstbierem, který získal jen 33 hlasů. V nejvyšší funkci ve straně tak poprvé usedne žena. Bude se snažit zvrátit dosavadní volební výsledky strany, které se dlouhodobě pohybují pod pětiprocentní hranicí. Aktualizujeme Hradec Králové 14:50 5. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová povede sociální demokraty | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Podle Jany Maláčové je Sociální demokracie bojácná, neviditelná a nevýrazná. Už dopředu tedy deklarovala, že je třeba stranu změnit tak, aby dokázala opět zaujmout voliče, kterým podle ní nikdo nenaslouchá.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz z konce září Maláčová označila za jednu z příčin úpadku Sociální demokracie to, že strana začala být v politice „zbytečná“.

„Nechali jsme se natlačit do duality – jestli jsme spíše liberální, nebo konzervativní strana. Nedostatek levicovosti v ekonomických otázkách je ten hlavní průšvih. My sociální demokraté máme ze všeho nejvíce řešit peněženky voličů, jejich existenční starosti. Když lidé vědí, že se poctivou prací uživí a že za své daně dostanou kvalitní zdravotní péči, spravedlivý důchod a jejich děti dobré vzdělání, tak pak věří v demokracii a celá společnost vzkvétá,“ popsala s tím, že chce vytvořit jakousi alianci levicových stran.

Jana Maláčová na sjezdu Sociální demokracie v Hradci Králové | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Pro mě je velkou inspirací to, co udělaly levicové síly ve Francii, které se spojily v Nové lidové frontě. Chceme vrátit věk odchodu do důchodu na 65 let a obnovit výchovné, které jsem prosadila. Budu spolupracovat s těmi, kdo chtějí něco udělat s drahým bydlením, nízkými mzdami a vysokým zdaněním práce. Ne sliby, ale okamžité činy,“ deklarovala bez toho, aby přiblížila, se kterými konkrétními stranami tuto alianci chystá.

Maláčová ale neodmítla, že by byla ochotná v případě svého zvolení jednat také s předsedkyní komunistů (aktuálně také koalice Stačilo!) Kateřinou Konečnou. Tím by došlo oficiálně k porušení Bohumínského usnesení, kterým se sociální demokraté v roce 1995 zavázali, že nebudou spolupracovat s několika extremistickými stranami, včetně právě komunistů.