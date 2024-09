Hejtman Netolický: Náš výsledek je dobrý, ale musíme zohlednit vítězné ANO. Nabízí se dvě varianty

Dosud trojnásobný hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM) má opět našlápnuto, aby usedl do vedení rady kraje. Jeho koalice 3PK - Pro prosperující kraj si oproti minulým volbám polepšila o téměř osm procentních bodů. Ještě větší zisk ale získalo opoziční ANO. „Stávající koalice má v tuto chvíli většinu. Nicméně je jasné, že musíme také zohlednit vítěze voleb,“ říká Netolický v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Rozhovor Pardubice 18:08 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Oproti předchozím krajským volbám se zvýšil volební zisk vaší koalice zhruba o osm procentních bodů. I hnutí ANO, které nyní bylo v opozici, ale také vyrostlo, téměř na 30 procent. Jak hodnotíte tyto volby?

Náš výsledek považuji za velmi dobrý, protože se pohybuje v nějakém rozmezí, které jsme si vysnili. Samozřejmě ukazuje se, že vedle krajských témat z velké části rozhodovala i témata celostátního charakteru. Na druhou stranu myslím, že stávající koalice má v tuto chvíli většinu. Nicméně je jasné, že musíme také zohlednit vítěze voleb, který dostal 30 procent, takže to určitě nebudou jednoduchá jednání.

Už jste s někým o další spolupráci mluvil?

Základní schůzka bude v 18 hodin. Vychází dominantně ze stávajících partnerů a poté budou pravděpodobně probíhat schůzky další. Z mého pohledu je všechno otevřené. Každopádně nabízí se nějaké dvě varianty, ale nechci o nich zatím hovořit.

Vypadá to, že byste to opět mohli složit se současnou koalicí. Přikláníte se k tomu více, nebo máte i otevřené možnosti vůči partnerství s ANO?

Nebudu předcházet jednáním, protože bych to nepovažoval za korektní. Zhodnotíme si situaci a řekneme si strategii, jak dál pokračovat.

ONLINE: Krajské volby ovládlo hnutí ANO, pro Piráty jsou fiaskem. Účast je nižší než minule Číst článek

Je jednou z podmínek vaší účasti na jedné z koalic to, že budete následující čtyři roky hejtmanem?

Fakt nebudu jakkoliv spekulovat, nebudu vytvářet jakékoliv dohady. V této chvíli vidíme výsledky voleb, my si to vyhodnotíme a podle toho dál budeme postupovat.

Jak tedy hodnotíte celostátní výsledky Sociální demokracie?

Zatím jsem neměl čas se podívat, jak to kde dopadlo. Takže to v tuto chvíli neumím komentovat.

5. října se koná sjezd strany, zvažujete kandidovat na předsedu?

Nejsem typ pro celostátní politiku z hlediska vedení jakéhokoliv politického subjektu, jsem regionální politik, takto to vnímám.

Budete obhajovat pozici místopředsedy?

Neumím vyhodnotit.