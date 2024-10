V krajské politice jde o konkrétní lidi. Je třeba respektovat vůli voličů, říká Netolický

V Pardubickém kraji bude i po nedávných krajských volbách pokračovat dosud vládnoucí koalice, místo zastupitelů z hnutí STAN v ní ale zasednou jejich kolegové z hnutí ANO. Je s tímto hnutím na krajské úrovni snadnější spolupráce než v poslanecké sněmovně? „V krajské politice jde o konkrétní lidi,“ hájí změnu v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Martin Netolický (3PK/SOCDEM), místopředseda SOCDEM, který bude už počtvrté v kraji hejtmanem. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:22 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

V úterý jste podepsali s hnutím ANO koaliční smlouvu. Na základě této dohody byste měl zůstat hejtmanem stejně jako v minulém volebním období. Základ vaší koalice 3PK – Koalice pro Pardubický kraj, ODS a TOP 09 – zůstal, ale posledního koaličního partnera jste vyměnili. Místo STAN jste se dohodli s hnutím ANO. Proč tato změna?

Když se podíváme na výsledky voleb, tak musí každý, kdo není slepý, vidět, že je tu fenomén, který se projevil jak v uplynulém víkendu, tak před dvěma týdny: hnutí ANO výrazným způsobem uspělo, tedy až na výjimky v jednotlivých krajích.

Vyhrálo i u nás. Pokud bychom už potřetí přistoupili k tomu, že hnutí ANO vyčleníme stranou, vznikla by křehká koalice.

Poměr 25 ku 20 není úplně přesný, protože pro hlasování krajů, měst a obcí je potřeba vždy většina všech členů, nikoli přítomných jako v Poslanecké sněmovně či Senátu. V našem případě je to 23 a koalice, o které hovoříte, by měla 25.

Protože hnutí ANO získalo 15 mandátů, což je nejvíce za poslední období, hledali jsme cesty, jak vytvořit v Pardubickém kraji stabilní politické prostředí, abychom eliminovali často povrchní pojmovou diskuzi na zastupitelstvu a zabývali se reálnými problémy kraje.

To znamená nehrát si na zastupitelstvo, které je vysíláno v přímém přenosu, na jakési politické divadlo. Nevím, koho to baví, ale mě rozhodně ne a troufnu si říct, že kolegy v rámci všech uskupení také. Hledali jsme tedy řešení, které bude stabilní. V tomto případě je 37 z 45 zastupitelů snad nejsilnější koalice, která v historii Pardubického kraje kdy byla.

Možná bych řekl, že pokud bychom neustále obcházeli vítěze... Hezky se to říká, hůře se konají konkrétní záležitosti a mohu říct, že by to podle mě byla do jisté místy obsese a to si nemyslím, že je v politice nejlepší.

‚Jde o konkrétní lidi‘

Před třemi lety jste hnutí ANO označil jako ultrapopulistické hnutí s chaotikem v čele a jako jednorázový podnikatelský projekt založený na dominanci jedné osoby. Změnil jste od té doby na hnutí ANO názor?

Před třemi lety jsem glosoval celostátní politiku, když měla Sociální demokracie odejít z vlády při rušení superhrubé mzdy.

Když se na to podíváte z národohospodářského hlediska a přičtete si nejen tento vytržený názor… Připomínám záměrně superhrubou mzdu, protože z národohospodářského hlediska jsme měli pravdu. Podívejte se, jak složitě se nyní lepí schodky. Zrušení superhrubé mzdy měla být příležitost, kdy sociální demokracie měla odejít z vlády. To, že to dnes řešíme, je věc druhá.

Pokud jde o toto vyjádření: v krajské politice jde o konkrétní lidi. Za tím si stojím, protože když si vzpomenu například na hnutí ANO před čtyřmi lety v Pardubickém kraji a na to, jak chtěli z krajského rozpočtu, který nepatří mezi ty nejbohatší, rozdávat příspěvky na dovolenou a elektrokola, s tím jsme se ztotožnit nemohli. To byly typické populistické návrhy.

Pokud ale po čtyřech letech přišli noví lidé, se kterými je normální debata o konkrétních problémech, které v Pardubickém kraji řešíme, je potřeba to zvážit. Politická situace se vyvíjí a já jsem naznačil, že hnutí ANO u nás mělo necelých 30 procent a je potřeba respektovat také vůli voličů.

Server iROZHLAS.cz psal v popisu vyjednávání o koalici o tom, že se některým lidovcům do spolupráce s hnutím ANO nechtělo, ale že se báli, aby nepřišli o místo v koalici, pokud budou proti. Opravdu jste jednání vedl takto nekompromisně?

V žádném případě nic takového nezaznělo. Od začátku, zhruba od 18.00, jsme vytvořili trojblok se silou 22 mandátů. To jsou subjekty 3PK – Koalice pro Pardubický kraj, ODS a TOP 09 – a takto jsme jednali společně.

Vůbec nikdo neřekl ani slovo o tom, že by měl některý z těchto partnerů v případě, že nebude souhlasit s výsledkem jednání, odejít. Tak to opravdu neprobíhalo, nicméně šlo o vzájemné ústupky a myslím, že výsledkem je stabilita.

Výsledkem je, že zůstanete hejtmanem, přestože jste krajské volby jako 3PK nevyhráli. Pokud chcete respektovat vůli voličů, neměl by hejtmanem být Dušan Salfický z ANO?

Nechci to úplně říkat, protože při různých analýzách se často hovoří o preferenčních hlasech a já jsem je nikdy nechtěl brát jako argument. Ale vzhledem k tomu, že to vidím i v ostatních krajích, tak připomenu, že si moc vážím toho, že jsem dostal téměř 8000 preferenčních hlasů, zatímco Dušan Salfický 2000.

Je to i o tom, jakým způsobem se vyjádřili voliči v rámci jednotlivých kandidátních listin. Za to můžu poděkovat. Jsem velmi vděčný za to, že se ve volbách projevila čtyřletá snaha věci posouvat dál. Takový počet preferenčních hlasů je výzva a i se to musí při jednání reflektovat.

Ve funkci hejtmana jste už 12 let, teď mají přibýt další čtyři roky. Je zdravé, když je v takové funkci jeden politik tak dlouho?

Má to dvě roviny. Obrovskou výhodou je to, že si nemusíme hrát na 100 dnů hájení a můžeme pracovat od první hodiny v rámci nastaveného systému z minulosti. Můžeme okamžitě vyrazit do regionu a řešit problémy jednotlivých částí. Nemusíme řešit žádné zaškolování, protože šest radních z devíti, které Pardubický kraj má, bude pokračovat ve své práci a to je obrovská výhoda.

Člověk postupně získává jednu záležitost. Ne to, že je starší, ale zkušenosti a do jisté míry nadhled. Z tohoto pohledu je třeba vnímat, že kraj potřebuje kontinuitu a klid. Doufám, že voliči vnímají, – zmiňoval jsem i preferenční hlasy – že Pardubickému kraji má celý tým 3PK co přinést. Pevně věřím, že tomu tak bude.

V sobotu vaši stranu čeká sjezd. Budete znovu kandidovat na post místopředsedy?

Zcela jednoznačně ne. Výsledek voleb byl takový, že se chci opravdu naplno věnovat Pardubickému kraji i nadále. Cítím se jako regionální politik a centrální záležitosti nechám na jiných.

Spojuje Martin Netolický svou politickou budoucnost se SOCDEM? A co by pro něj byl znak toho, že je čas ze strany odejít? Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.