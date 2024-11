‚Z principu nejsem špatný člověk.‘ Účetní soudu v Lounech přiznal, že zpronevěřil přes 16 milionů

Bývalý účetní Okresního soudu v Lounech Josef Pelc obžalovaný ze zpronevěry 16 milionů korun prohlásil v pondělí u Krajského soudu v Ústí nad Labem vinu. Hrozí mu trest až deset let vězení. Z účtu soudu si muž převáděl peníze na své bankovní účty nejméně od června 2019 do listopadu 2023. Řekl, že je použil na hazard. Okresní soud v Lounech se připojil k řízení s nárokem na úhradu škody. Soud přijal prohlášení viny obžalovaného. Ústí nad Labem 11:45 11. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu si Pelc peníze z účtů soudu převáděl na svoje účty (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Státní zástupce Tomáš Skála v obžalobě uvedl, že Pelc zneužil přihlašovací údaje a certifikáty, k nimž měl jako hlavní účetní přístup. Peníze následně využil pro svou potřebu. Způsobil tak škodu státu ve výši 16,2 milionu korun. „Pochopitelně celá situace je mi líto,“ uvedl Pelc. Žalobce mu navrhl sedmileté vězení. „Trest mi přijde neúměrně vysoký, protože já jsem se neschovával. Ke škodě jsem se přihlásil. Je můj zájem škodu hradit, jak to jde, ale jsem nezaměstnaný,“ řekl.

Podle policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu si Pelc peníze z účtů soudu převáděl na svoje účty. Dělal to tak zhruba 4,5 roku – od března 2019 do listopadu 2023.

Obžalovaný je ženatý a má dvě děti. „Mám rodinu. Je pro mě těžké se vyrovnat s mým profesním a lidským selháním,“ řekl. Pelc je nezaměstnaný, příjmy žádné nemá. Od února letošního roku u soudu nepracuje. Výpověď dostal pro hrubé porušení pracovní kázně. „Nejsem schopen platit tak, aby to bylo adekvátní,“ uvedl. Dodal, že se dostal do začarovaného kruhu, když hledal jak peníze vrátit. „Z principu nejsem špatný člověk. Je mi to neuvěřitelně líto,“ řekl.

Pelc uvedl, že si peníze převedl na účet nejprve jako drobnou půjčku s tím, že je vrátí. „Už nevím, na co přesně to bylo, možná na úhradu nějakého dluhu,“ řekl. Hledal prý pak způsoby, jak by mohl peníze vrátit. „Po čtyřech letech jsem rezignoval,“ uvedl. Velké částky podle některých lidí v Lounech údajně prosázel nebo utratil za dovolené v luxusních destinacích.

Ministerstvo spravedlnosti se o případu dozvědělo od vedení ústeckého krajského soudu, pod který lounský soud spadá. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka ještě při vyšetřování na začátku roku řekl, že nejde o chybu systému, ale o selhání jedince. Jednalo se podle něj o sofistikovanou trestnou činnost, kterou odhalila až hloubková kontrola účetnictví krajského soudu. I přesto resort pracuje na opatřeních, která by znemožnila opakovat podobná selhání, dodal.

Muž, který v Lounech pracoval jako finanční účetní, měl při běžné kumulaci funkcí na starosti nejen účetnictví, ale třeba i tvorbu a dodržování rozpočtu soudu, organizoval a kontroloval práci mzdové účetní, vymáhajících úředníků i pokladní a hospodářky a podobně.