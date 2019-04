Starostové volí nového šéfa. ‚Chci se zakousnout do vzdělávacího systému,‘ vysvětluje odchod Gazdík

Starostové a nezávislí (STAN) si na sobotním sněmu v Praze vyberou nové vedení. O post předsedy strany se už nebude ucházet dosavadní stranický šéf Petr Gazdík. „Chtěl bych se společně s kolegy, jako jsou Mikuláš Bek, Jiří Drahoš, Radek Špicar, zakousnout do vzdělávacího systému. A změnit vzdělávací systém v Česku,“ vysvětlil svůj odchod v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 10:20 13. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Gazdík | Foto: Yan Renelt / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Post předsedy strany nebudete obhajovat. Jaké důvody vás k tomu vedly?

Víte, já jsem předsedou - kromě asi roku a půl - od vzniku Starostů a nezávislých v roce 2004. Letos slavíme 15 let. Nejsme rozhodně stranou jednoho muže.

STAN a TOP 09 půjdou společně do evropských voleb, kandidátku zřejmě povede Pospíšil Číst článek

Tak, jak jsem se kdysi zakousl do rozpočtového určení daní a prosadili jsme spolu s kolegy změnu financování obcí, tak bych se společně s kolegy, jako jsou Mikuláš Bek (senátor, nestraník, člen klubu Starostové a nezávislí), Jiří Drahoš (senátor, nestraník, člen klubu Starostové a nezávislí), Radek Špicar (viceprezident Svazu průmyslu a dopravy), chtěl zakousnout do vzdělávacího systému. A změnit vzdělávací systém v Česku. Proto jsem dal svoji funkci k dispozici a vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří to budou dělat stejně dobře a lépe než já.

Určitě jste měl čas přemýšlet, co považujete za svůj největší úspěch ve funkci, nebo co vás nejvíce mrzí. Můžete to zrekapitulovat?

Za největší úspěch považuji, že jsme jako Starostové - pár starostů ve Zlínském kraji - bez jakéhokoli oligarchy nebo toho, abych byl miliardář a vrážel do hnutí peníze, vybudovali za patnáct let hnutí, které je dnes ve všech patrech politického spektra. Od nejmenší vísky po europarlament a jednoho z nejpracovitějších europoslanců Stanislava Polčáka.

Hnutí potřebuje novou tvář a impuls, myslí si Gazdík, který končí v čele Starostů a nezávislých Číst článek

Máme jeden z nejsilnějších senátních klubů a v sobotu bude šance ho rozšířit o pana Smoljaka při senátních volbách na Praze 9. Jsme zastoupeni ve sněmovně, uspěli jsme sami v parlamentních volbách, máme 4800 obecních zastupitelů, jsme v jedenácti krajských zastupitelstvech a devíti krajských radách. Vybudovat něco takového považuji za obrovský úspěch.

Máte zájem o post prvního místopředsedy nebo jednoho z těch řadových?

Nemám zájem o post prvního místopředsedy. Skutečně se chci věnovat vzdělávání. Nicméně v minulém týdnu mě Vít Rakušan, který je zatím největším favoritem a byl nominován všemi krajskými organizacemi, požádal, jestli by mě mohl navrhnout na řadového místopředsedu. Poprosil mě, abych tu funkci přijal. Pakliže mě delegáti zvolí, jeho přání pokorně vyhovím.

Vít Rakušan je největším favoritem na předsedu hnutí i z toho důvodu, že je zatím jediným kandidátem. Myslíte si, že to tak zůstane, nebo že se nějaký protikandidát najde?

Přijde mi v tomto suverén. Ovšem kdokoli má možnost kohokoli navrhnout při sněmu. Nicméně si myslím, že on je skutečně favorit. Jak jsem byl na některých krajských sněmech, tak je evidentní, že si ho delegáti skutečně přejí za předsedu. A já si jsem jistý, že bude dobrým předsedou.

Sněm STAN Starostové a nezávislí (STAN) si na sobotním sněmu v Praze vyberou nové vedení. O post předsedy strany se už nebude ucházet dosavadní stranický šéf Petr Gazdík. Delegáti budou volit i další členy celostátního vedení. O funkci lídra parlamentního hnutí se zatím veřejně přihlásil jen současný první místopředseda, starosta Kolína a poslanec Vít Rakušan. Další případní zájemci se budou ale moct o post ucházet přímo na sněmu. Mandát vedení Starostů měl původně skončit až v roce 2020, celostátní výbor STAN ale na Gazdíkův návrh v polovině prosince rozhodl, že volební bude už letošní sněm. Podle Gazdíka hnutí, které založil, potřebuje nový impulz. Sněm se uskuteční v pražském hotelu Olšanka, hlasovat o nových členech vedení se bude elektronicky. Na sněmu také vystoupí zástupci občanských demokratů, Pirátů, lidovců, TOP 09 a sociálních demokratů. Starostové budou také hlasovat o některých technických změnách ve stanovách a mluvit budou i o blížících se volbách do Evropského parlamentu.