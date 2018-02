Způsobil srážky vlaků se stromy, aby vyvolal nenávist proti muslimům. Policie obvinila Čecha z terorismu

„Bylo zahájeno trestní stíhání jedné osoby pro zločin teroristického útoku, jehož se měl obviněný dopustit v souvislosti s pokácením dvou stromů na železniční tratě na Mladoboleslavsku v červnu a červenci loňského roku,“ řekl serveru Lidovky.cz dozorující státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Marek Bodlák. Pokud soud muže uzná vinným, hrozí mu doživotní vězení.

Podle policie v obou případech nařízl strom, který pak spadl na koleje a narazil do něj vlak. U poškozeného stromu navíc nechal latinkou psané vzkazy, které měly budit dojem, že je psal terorista z muslimského světa.

Muž kromě toho podle policie roznášel letáky, které měly vypadat, jako by je psal džihádista, který Česku vyhrožuje teroristickým útokem.

„Obviněný je rodilým českým občanem, jehož motivací byla snaha vyvolat mezi obyvatelstvem obavy z muslimské migrační vlny a z páchání teroristických útoků,“ dodal Bodlák.

Z teroristického útoku můžou policisté údajného pachatele obvinit, protože se pokusil zastrašit obyvatele.

Případem se zabývají kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Muž je od minulého týdne ve vazbě. „Soudce vzal osobu obviněnou z uvedeného trestného činu do vazby a to pro obavu, že uprchne a že by mohl pokračovat v trestné činnosti,“ potvrdil místopředseda Okresního soudu v Mladé Boleslavi Martin Moc.